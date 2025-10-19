Ево како правилно комбиновати гуме, једна грешка вас може скупо коштати

19.10.2025
12:18
Коментари:2
Хабање аутомобилских гума разликује се између предње и задње осовине. Иако се уобичајено препоручује замјена гума након пређених око 40.000 километара, та цифра може варирати у зависности од типа гума, начина вожње, услова употребе и редовног одржавања.
Возачи са нижом куповном моћи често се одлучују за метод комбиновања гума различитих произвођача. Но, поставља се питање да ли се гуме различитих марки уопште могу мијешати…
Законом то није забрањено све док дубина газног слоја не падне испод законског минимума од 1,6 мм.
Међутим, ако мијењате само две гуме, оне морају да испуњавају један услов. Гуме на истој осовини морају бити идентичне у погледу марке, модела, величине, индекса носивости и брзине, категорије (љетње, зимске, целогодишње) и конструкције. Такође морају имати исте техничке спецификације.
Можете возити са гумама различитих произвођача, али стручњаци то не препоручују из безбједносних разлога, јер свака гума реагује другачије. Ова разлика може негативно утицати на приањање, кочење, хабање и стабилност, посебно у неповољним временским условима.
Такође није забрањено законом, али као и у претходном случају, не препоручује се због временских услова и услова на путу, преноси Курир.
Ако немате другог избора него да их мијешате, Мишелин каже да је паметније инсталирати љетње гуме напријед, а зимске или гуме за сва годишња доба позади како бисте обезбиједили боље приањање и смањили могућност проклизавања.
