Ново правило о зимским гумама: Казне и до 20.000 марака

Снијег, бљузга и лед ускоро ће поново прекрити путеве. Како би се у таквим условима возило сигурно, потребне су зимске гуме. У супротном, у Аустрији пријете високе казне.
Када у планинама поново започне скијашка и зимска сезона, људи из цијелог свијета долазе у Аустрију како би уживали на скијашким стазама. Али прије него што уопште станете на скије, постоји једна важна ствар коју треба узети у обзир при припреми - одговарајуће гуме на возилу. Осим тога, за вожњу кроз Аустрију обично је потребна и вињета.
У Аустрији вриједи временски условљена (ситуативна) обавеза кориштења зимских гума од 1. новембра до 15. априла сљедеће године. То значи да при зимским условима на цести (снијег, лед, бљузга) возила до 3.5 тоне морају имати зимске гуме на свим точковима.
Ипак, постоје изузеци.
Како би се гуме сматрале зимскима, морају испуњавати одређене законске услове:
Морају бити означене с "М+С", "М.С." или "М&С" (што значи "блато и снијег").
Морају имати најмање 4 мм дубине профила, а дијагоналне гуме чак 5 мм.
За разлику од Њемачке, симбол сњежне пахуље није обавезан у Аустрији.
Цјелогодишње гуме такође морају имати М+С ознаку или симбол сњежне пахуље.
Ознаке на гумама имају своја значења и важно их је познавати.
Казне: од 100 до 10.000 евра
Ко вози без зимских гума, може бити кажњен с око 100 евра. Али, ако се при томе угрожавају други учесници у саобраћају, казне могу износити до 10.000 евра.
Друге опције: Спајкери и ланци за снијег
Постоје још двије могућности за вожњу без класичних зимских гума:
Спајкери (гуме с чавлићима) - допуштени су од 1. октобра до 31. маја, уз ограничења брзине:
Макс. 80 км/х изван насеља
Макс. 100 км/х на ауто-путу
Возила не смију прелазити 3.5 тоне укупне тежине
Ланци за снијег на љетним гумама - допуштено само када је пут потпуно или готово потпуно прекривен снијегом или ледом. Ланци се морају ставити на најмање два погонска точка, а максимална брзина вожње тада је 50 км/х.
Напомена: Ланци на љетним гумама нису сигурнија замјена за зимске гуме.
Камиони преко 3.5 тоне и аутобуси морају увијек имати зимске гуме барем на једној погонској осовини, без обзира на временске услове:
За камионе: обавеза вриједи од 1. новембра до 15. априла
За аутобусе: обавеза вриједи од 1. новембра до 15. марта
У наведеном периоду морају увијек имати и ланце за снијег у возилу, наводи "Феникс-Магазин".
