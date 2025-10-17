Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту

17.10.2025
13:44
Европске санкције не укључују забрану руском предсједнику и министру спољних послова да посјећују Европску унију, тако да нема препрека за путовање руског лидера Владимира Путина у Мађарску, изјавила је Анита Хипер, портпарол Европске комисије.
"Санкције ЕУ укључују одлуку о замрзавању имовине руског предсједника Владимира Путина и руског министра спољних послова Сергеја Лаврова, али не укључују забрану њиховог путовања на територију ЕУ, тако да из ове перспективе нема препрека за одржавање самита у Мађарској", изјавила је она.
Истовремено, портпарол Европске комисије Олоф Гил истакао је да дозволу за прелет авиона руског предсједника кроз ваздушни простор земаља чланица ЕУ на путу ка Мађарској морају дати владе тих држава.
Раније је Трамп саопштио да је у телефонском разговору са Путином постигнут договор о скором сусрету у Будимпешти. Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков потврдио је да ће Москва и Вашингтон без одлагања приступити припреми нове рунде разговора двојице лидера, што је оцијенио као "заиста веома важан тренутак".
