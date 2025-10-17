Извор:
Агенције
17.10.2025
13:35
Коментари:0
Отровно уље цури из олупина јапанских бродова из Другог свјетског рата у водама око Микронезије, пријетећи морском животу и локалним заједницама, саопштио је у петак аустралијски АБЦ Њуз, позивајући се на званичнике и стручњаке.
Главна јапанска поморска база током Другог свјетског рата, лагуна у централном Пацифику дом је за више од 60 потопљених бродова и стотина авиона.
Данас је позната као највеће свјетско “гробље бродова”.
Расте страх да стари бродови кородирају брже него што се очекивало због климатских промјена, јер растуће температуре мора и јаче олује убрзавају њихово пропадање.
Прошлог мјесеца, нафта са старог транспортног брода стигла је до обале оближњих села, што је изазвало ванредно стање.
Петер Атен, шеф одјела за трговину и индустрију у Цхууку, рекао је да су олупине бродова такође кључни извор туризма за Микронезију.
Хроника
Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе
“Очигледно је да је ово само почетак”, рекао је. “У нашој лагуни имамо 63 олупине бродова и било би разарање ако би све почеле цурити.”
Од 2017. године, Јапанска служба за разминирање уклонила је око 60.000 литара (15.850 галона) нафте из олупина, али стручњаци процјењују да је унутра остало заробљено до 22 милиона литара (5,8 милиона галона).
Почетком 2000-их, тадашњи микронезијски лидер Маннy Мори такођер је тражио међународну помоћ након што су локални рибари почели проналазити трагове нафте на површини лагуне.
Мори је олупине назвао “темпираном бомбом”.
Занимљивости
Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати
Вође Цхуука су од тада поднијеле захтјев УНЕСЦО-у да олупине ставе на Листу свјетске баштине како би подигле свијест и привукле подршку за напоре очувања.
Хроника
55 мин0
Свијет
55 мин0
Наука и технологија
55 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
55 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму