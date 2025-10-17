Logo

Отровно уље цури из олупина јапанских бродова

Извор:

Агенције

17.10.2025

13:35

Коментари:

0
Отровно уље цури из олупина јапанских бродова
Фото: Chuuk state governor’s office

Отровно уље цури из олупина јапанских бродова из Другог свјетског рата у водама око Микронезије, пријетећи морском животу и локалним заједницама, саопштио је у петак аустралијски АБЦ Њуз, позивајући се на званичнике и стручњаке.

Главна јапанска поморска база током Другог свјетског рата, лагуна у централном Пацифику дом је за више од 60 потопљених бродова и стотина авиона.

Данас је позната као највеће свјетско “гробље бродова”.

Расте страх да стари бродови кородирају брже него што се очекивало због климатских промјена, јер растуће температуре мора и јаче олује убрзавају њихово пропадање.

Прошлог мјесеца, нафта са старог транспортног брода стигла је до обале оближњих села, што је изазвало ванредно стање.

Петер Атен, шеф одјела за трговину и индустрију у Цхууку, рекао је да су олупине бродова такође кључни извор туризма за Микронезију.

Дрога

Хроника

Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе

“Очигледно је да је ово само почетак”, рекао је. “У нашој лагуни имамо 63 олупине бродова и било би разарање ако би све почеле цурити.”

Од 2017. године, Јапанска служба за разминирање уклонила је око 60.000 литара (15.850 галона) нафте из олупина, али стручњаци процјењују да је унутра остало заробљено до 22 милиона литара (5,8 милиона галона).

Почетком 2000-их, тадашњи микронезијски лидер Маннy Мори такођер је тражио међународну помоћ након што су локални рибари почели проналазити трагове нафте на површини лагуне.

Мори је олупине назвао “темпираном бомбом”.

Horoskop

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Вође Цхуука су од тада поднијеле захтјев УНЕСЦО-у да олупине ставе на Листу свјетске баштине како би подигле свијест и привукле подршку за напоре очувања.

Подијели:

Тагови:

olupina broda

zagađenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрога кеса запљена

Хроника

Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе

55 мин

0
Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

Свијет

Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

55 мин

0
Како добити прецизније информације од АИ система

Наука и технологија

Како добити прецизније информације од АИ система

55 мин

0
Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

Свијет

Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

57 мин

0

Више из рубрике

Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

Свијет

Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

55 мин

0
Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

Свијет

Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

57 мин

0
Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље

Свијет

Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље

1 ч

0
Радуле Бојовић полицајац Чикаго

Свијет

Црногорац ухапшен у Чикагу: Илегално боравио у САД, па се запослио као полицајац

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

17

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

14

15

Невесињска болница шири педијатрију: Ускоро нови простор за најмлађе пацијенте

14

10

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

14

07

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

14

02

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner