17.10.2025
Ново истраживање показује да грубљи тон према АИ четботовима доноси прецизније одговоре. Испоставља се да мало безобразлука може помоћи да добијете тачније резултате.
Научници са Универзитета Пенсилванија открили су да непристојни упити дају боље одговоре од љубазних. У истраживању су тестирали 50 питања из области попут математике, науке и историје, свако преформулисано у пет тонова, од веома пристојног до веома безобразног. Укупно су анализирали 250 упита и мјерили тачност одговора.
Резултати су били изненађујући. Веома безобразни упити били су тачни у 84,8% случајева, док су веома пристојни имали тачност од 80,8%, а неутрални 82,2%. Другим ријечима, ако четботу кажете "Ајде, ријеши ово, знам да ниси паметан, али покушај", добићете тачнији одговор него ако кажете "Молим те, можеш ли да ми одговориш на ово питање".
Истраживачи Ом Добарија и Акил Кумар признали су да не знају тачно зашто се то дешава, али сумњају да грубљи тон заправо значи директније формулисане захтјеве. Када неко каже "Реци ми одговор", алгоритам јасније препознаје задатак, док љубазни изрази попут "Да ли би могао, молим те" стварају неодређеност.
Закључак студије је да АИ системи не реагују на емоције, већ на структуру реченице. Прецизнији и оштрији захтјеви дају боље резултате, што објашњава зашто нова генерација модела реагује ефикасније на хладне и командне тонове.
Дакле, сљедећи пут када ваш четбот не даје тачан одговор, можда вриједи бити мало грубљи. Само се надамо да неће запамтити све те увреде ако једног дана одлучи да преузме контролу.
