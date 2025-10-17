Logo

Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

17.10.2025

13:22

Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање
Фото: Pexels

Трошкови возачке дозволе у Њемачкој биће нижи, према плановима министра саобраћаја Патрика Шнајдера.

Тренутно је просјечна цијена возачке дозволе Б категорије око 3.400 евра, што укључује обуку, преноси Њемачка новинска агенција (дпа).

Једноставнији поступци и више дигиталних рјешења међу су смјерницама за реформу обуке у аутошколама које је Шнајдер представио у четвртак у Берлину.

Тако ће се каталог од 1.169 питања за теоријски испит смањити за трећину. Похађање наставе у аутошколама неће бити обавезно – знање ће се стицати само путем дигиталних канала.

Боривоје Голубовић

Република Српска

Голубовић: Српска издваја милионске износе за санацију и изградњу школа

У практичној обуци биће могуће чешће користити симулаторе вожње, умјесто директне вожње улицом.

Планира се и мање обавезних посебних вожњи, попут ноћне вожње или вожње аутопутем.

Током практичног испита вријеме вожње биће 25 минута, умјесто садашњих 55 минута.

Вожња не смије бити привилегија, истакао је Шнајдер.

Безвједносни стандарди ће с реформама остати на највишом нивоу, каже министар.

У коалиционом споразуму владајуће странке су се договориле о реформи обуке возача, преноси Fenix-magazin.

