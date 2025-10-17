Logo

Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље

Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље
Фото: Танјуг/АП

Састанак предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа може се одржати у року од двије недјеље или нешто касније, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Такође је напоменуо и да је њихов заједнички став „да не треба ништа одлагати у недоглед“. Према ријечима Пескова, током телефонског разговора у четвртак, руски лидер је детаљно изложио позицију Москве у вези са потенцијалним испорукама ракета „томахавк“.

Одговарајући на питање да ли је разговор умањио ризик испорука „томахавка“ Кијеву, Песков је поручио да „то треба питати америчке партнере“. Такође је додао да Русија остаје отворена за мирно рјешавање кризе у Украјини, што је, како је подсјетио, и Путин потврдио у разговору са Трампом.

вртић

Бања Лука

Наставља се штрајк, од понедјељка нови минимум рада

Портпарол је истовремено истакао да садржај разговора двојице предсједника треба да остане изван медија. „Зато и постоји разговор у формату тет-а-тет“, напоменуо је Песков и додао да су Путин и Трамп у телефонском разговору и формално изразили вољу да се самит одржи у Мађарској.

Казао је и да шефови дипломатија Русије и САД Сергеј Лавров и Марко Рубио већ увелико раде на припреми састанка Путина и Трампа, пише Спутњик.

Владимир Путин

Доналд Трамп

