Кремљ: Самит Путина и Трампа могућ у наредне двије недјеље

Извор:
Sputnjik
17.10.2025
13:08
Коментари:0
Састанак предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа може се одржати у року од двије недјеље или нешто касније, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Такође је напоменуо и да је њихов заједнички став „да не треба ништа одлагати у недоглед“. Према ријечима Пескова, током телефонског разговора у четвртак, руски лидер је детаљно изложио позицију Москве у вези са потенцијалним испорукама ракета „томахавк“.
Одговарајући на питање да ли је разговор умањио ризик испорука „томахавка“ Кијеву, Песков је поручио да „то треба питати америчке партнере“. Такође је додао да Русија остаје отворена за мирно рјешавање кризе у Украјини, што је, како је подсјетио, и Путин потврдио у разговору са Трампом.
