Наставља се штрајк, од понедјељка нови минимум рада

Извор:
АТВ
17.10.2025
13:00
Коментари:0
Бањалучки вртићи у оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање од понедјељка, 20. октобра, настављају штрајк и радиће према новом акту о минимуму рада, а само четири велика објекта ће примати јасличке групе, односно дјецу до три године.
Предсједник Синдикалне организације Слађана Мишић рекла је Срни да ће рад за јасличке групе бити организован у вртићима "Невен", "Плави чуперак", "Наша дјеца" и вртић "Марија Мажар", који похађају дјеца са потешкоћама у развоју.
Вртићи у оквиру овог Центра штрајковали су ове седмице, организујући минимум рада како би исказали незадовољство јер нису до повећања плана од 20 одсто, које траје од раније.
Синдикат запослених у Центру тражио је на засједању у уторак потписивање колективног уговора којим би плате свим запосленим биле повећане за 20 одсто.
Запослени у овом центру, у оквиру којег раде 33 вртића, средином јуна су одржали мирне протесте, као и штрајк упозорења у јулу и септембру.
