Logo
Large banner

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

Извор:

Курир

17.12.2025

15:28

Коментари:

0
Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми
Фото: Pexels

Џесика Вилијамсон (12) стављена је у индуковану кому, након што јој се стање драстично погоршало након што се заразила супергрипом у Великој Британији.

Љекари су прво мислили да су њене главобоље и повраћање обичан вирус који је "покупила" у школи, али се убрзо испоставило да је ситуација много тежа.

Њена мајка Ешли је рекла да је Џесикин случај велики подсетник за све колико грип може да буде опасан, а затим је позвала све да се вакцинишу.

Њена кћерка је на крају колима Хитне помоћи превезена у болницу, гдје јој је дијагностикован грип типа А. Касније се развио у сепсу и упалу плућа, која је постала толико тешка да се Ешли плашила да ће Џесика умријети.

"Било ми је тешко да је гледам у кревету у коми. Осјећала сам се као да се ради о неком другом, а не о нама, дјеловало је нестварно. Било је тренутака када смо мислили да из болнице неће изаћи жива и да нећемо дочекати Божић заједно", рекла је Џесикина мајка.

ZATVORENJA-RADNJA-220925

Економија

Српски бренд затвара све радње

Она је затим рекла, да људи не схватају колико грип може да буде опасан, све док не доживите да четири недеље на одјељењу интензивне неге гледате своје дијете како се бори за живот.

"Позивам све да се вакцинишу. Не смијем ни да замислим шта би било да смо оне вечери умјесто у болницу, с њом отишли у кревет", рекла је мајка.

Џесика се опоравила, након што је три недјеље провела у болници. Директори болнице кажу да овај случај служи као подсјетник колико грип може бити озбиљан, посебно код дјеце.

У децембру, нови подаци које је објавила британска Национална здравствена служба (НХС) указују да је број обољелих од грипа порастао за 55 одсто за недјељу дана и углавном се ради о такозваном супергрипу.

Просјечан број забиљежених случајева скочио је са 1.717 на 2.660 за седам дана, а НХС сада позива све који испуњавају услове да се вакцинишу против грипа како би спријечили да развију тешку клиничку слику уколико се разболе, пише Курир.

Подијели:

Тагови:

koma

grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српски бренд затвара све радње

Економија

Српски бренд затвара све радње

2 ч

0
Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Република Српска

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

3 ч

0
Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

Економија

Биткоин порастао за 1,26 одсто на скоро 75.000 евра

3 ч

0
Несрећа у Индији, сударило се осам аутобуса и три аута

Свијет

Судар осам аутобуса и три аута - велики број мртвих

3 ч

0

Више из рубрике

Како настаје, који су симптоми и како се лијечи камен у бешици? Ово не смијете игнорисати

Здравље

Како настаје, који су симптоми и како се лијечи камен у бешици? Ово не смијете игнорисати

7 ч

0
Празнична трпеза

Здравље

Љекар апелује: Ову врсту хране избјегавајте током празника

19 ч

0
Риба посна трпеза

Здравље

Бенефити гладовања или поста: Научници уочили промјене и у мозгу

21 ч

0
Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

Здравље

Ова пића никако немојте конзумирати на празан желудац

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

18

07

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner