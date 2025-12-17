Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

Извор:
Курир
17.12.2025
15:28
Џесика Вилијамсон (12) стављена је у индуковану кому, након што јој се стање драстично погоршало након што се заразила супергрипом у Великој Британији.
Љекари су прво мислили да су њене главобоље и повраћање обичан вирус који је "покупила" у школи, али се убрзо испоставило да је ситуација много тежа.
Њена мајка Ешли је рекла да је Џесикин случај велики подсетник за све колико грип може да буде опасан, а затим је позвала све да се вакцинишу.
Њена кћерка је на крају колима Хитне помоћи превезена у болницу, гдје јој је дијагностикован грип типа А. Касније се развио у сепсу и упалу плућа, која је постала толико тешка да се Ешли плашила да ће Џесика умријети.
"Било ми је тешко да је гледам у кревету у коми. Осјећала сам се као да се ради о неком другом, а не о нама, дјеловало је нестварно. Било је тренутака када смо мислили да из болнице неће изаћи жива и да нећемо дочекати Божић заједно", рекла је Џесикина мајка.
Она је затим рекла, да људи не схватају колико грип може да буде опасан, све док не доживите да четири недеље на одјељењу интензивне неге гледате своје дијете како се бори за живот.
"Позивам све да се вакцинишу. Не смијем ни да замислим шта би било да смо оне вечери умјесто у болницу, с њом отишли у кревет", рекла је мајка.
Џесика се опоравила, након што је три недјеље провела у болници. Директори болнице кажу да овај случај служи као подсјетник колико грип може бити озбиљан, посебно код дјеце.
У децембру, нови подаци које је објавила британска Национална здравствена служба (НХС) указују да је број обољелих од грипа порастао за 55 одсто за недјељу дана и углавном се ради о такозваном супергрипу.
Просјечан број забиљежених случајева скочио је са 1.717 на 2.660 за седам дана, а НХС сада позива све који испуњавају услове да се вакцинишу против грипа како би спријечили да развију тешку клиничку слику уколико се разболе, пише Курир.
