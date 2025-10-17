Logo

Голубовић: Српска издваја милионске износе за санацију и изградњу школа

Фото: Срна

Република Српска предано ради на унапређењу школства и културе и издваја знатне износе за те намјене, изјавио је за Срну министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.

Голубовић је навео да је из буџета Републике Српске издвојено 600.000 КМ за инфраструктурне пројекте и санацију основних школа, а да су Дервента и Источно Ново Сарајево у сарадњи са институцијама Српске издвојили 5,5 милиона КМ.

"Санација школа у Српској подразумијева замјену крова, гријање и слично. Имали смо састанке са активом директора основних школа. Добијамо информације директно са терена и изазовима са којима се суочавају када је ријеч о инфрастуркурним пројектима", рекао је Голубовић.

Голубовић је навео да је сав тај рад на унапређењу повезан са остварењем циља који је премијер Саво Минић поставио пред министре и мора да буде испоштован у првих 100 дана нове Владе.

"Ми смо дали наш план рада у наредних 100 дана. Редовно извјештавамо кабинет предсједника Владе о реализованим пословима, али и о ономе што планирамо радити", рекао је Голубовић у подкасту Срне.

Овом приликом министар је, између осталог, говорио и о сарадњи са Србијом, продуженом боравку дјеце у школама и потреби измјена уписне политике да би се одговорило захтјевима тржишта рада.

