Селак: Заштита уставног поретка Српске остаје наш приоритет

17.10.2025

10:29

Министар правде Горан Селак разговарао је са предсједником Уставног суда Републике Српске Џерардом Селманом о унапређењу сарадње Министарства правде и Уставног суда, као и о значају уставносудске заштите у нашем правном систему.

"Стабилне институције су темељ сигурности, повјерења и напретка друштва. Република Српска мора и хоће да сачува свој уставни поредак, јер је управо уставни поредак кључни гарант наше слободе и правне сигурности грађана", написао је Селак на друштвеној мрежи Инстаграм.

Селак наводи да ће Министарство правде наставити да гради снажне институције и да ради посвећено у интересу правде, законитости и Републике Српске.

Горан Селак

Ministarstvo pravde Republike Srpske

