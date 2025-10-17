Додик: 20 година постојања ''Раша тудеј'' представља двије деценије преданости истини

17.10.2025
Поводом обиљежавања двије деценије успјешног рада телевизије "Раша тудеј" руководству, новинарима и запосленима упућујем најсрдачније честитке, рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Додик наводи да двадесет година постојања и рада представља двије деценије преданости истини, професионализму и истрајности у очувању слободе медијског изражавања.
"РТ је за то вријеме изградио углед једног од најзначајнијих глобалних медија, препознатог као синоним за снагу ријечи, независност у извјештавању и примјер новинарске етике", написао је предсједник Српске на друштвеној мрежи Икс.
Додаје да Република Српска с поносом и уважавањем прати пут, увјерена да њихов рад доприноси изградњи свијета заснованог на разумијевању, дијалогу и објективном информисању.
"Ваша улога је од изузетне важности, нарочито у времену када је потребно да се чује снажан и јасан глас који буди повјерење. Желим вам да овај јубилеј буде подстрек за нове успјехе, да наставите да ширите повјерење и истрајете у мисији којој служите. Нека вас у томе прате добро здравље, снажна воља и оданост вриједностима којима сте посвећени", истакао је Додик.
