Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

17.10.2025

09:06

Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа
Фото: Борислав Здриња

Предсједник Републике Српске Милорад Додик честитао је мађарском премијеру Виктору Орбану на избору Мађарске за домаћина састанка предсједника Руске Федерације Владимира Путина и предсједника САД-а Доналда Трампа.

- То је признање и за њега и за Мађарску, који стоје уз Републику Српску и заједничке вриједности - мира, разумијевања и нормалности у међународним односима - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија: Испоруку "томахавка" схватићемо као непријатељски корак

Он је додао да Виктор Орбан политику не своди на насиље и наметање, већ на визију да се разговара, уважава и долази до рјешења.

- Зато Будимпешта заслужује да буде свјетионик у времену несигурности да у њој настану мостови, а нестану зидови - истиче Додик.

Милорад Додик

