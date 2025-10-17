Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

- То је признање и за њега и за Мађарску, који стоје уз Републику Српску и заједничке вриједности - мира, разумијевања и нормалности у међународним односима - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је додао да Виктор Орбан политику не своди на насиље и наметање, већ на визију да се разговара, уважава и долази до рјешења.

- Зато Будимпешта заслужује да буде свјетионик у времену несигурности да у њој настану мостови, а нестану зидови - истиче Додик.