Скочиле цијене прасића

Курир

17.10.2025

На сточној пијаци у Чачку забиљежен је раст цијена обје категорије прасади у просјеку за по 10 динара по килограму током протекле седмице, преноси СТИПС.

Раст откупне цијене товне јунади теже од 480 килограма забиљежен је у кланицама на подручју средњебанатског региона, па је откуп ове категорије говеда обављан по цијени од 430 динара по килограму.

Откупна цијена говеда исте категорије била је виша протекле недјеље и у кланицама на подручју шумадијског региона, гдје је доминирао износ од 460 динара по килограму.

"У кланицама на подручју Рашке забиљежен је пад откупне цијене крава за клање СМ расе, а откупљиване су по цијени од 220 динара по килограму. Доминантна откупна цијена телади СМ расе износила је 780 динара по килограму у кланицама на подручју браничевског региона, док је код крава за клање откупна цијена износила 220 динара по килограму", наводи се у новом извјештају.

Кланичари са подручја јужнобачког региона откупљивали су једино товну јунад тјелесне масе изнад 480 килограма по доминантној цијени од 450 динара по килограму. На подручју Лознице и околних места обављао се откуп товних бикова СМ расе тежих од 500 килограма по доминантној цијени од 460 АМС издао упозорење за возаче. На сточној пијаци у Пироту, телад СМ расе до 160 килограма продавана су по доминантној цијени од 750 динара по килограму.

На сточној пијаци у Чачку забиљежен је раст цијена обје категорије прасади у просјеку за по 10 динара по килограму током протекле сједмице. Грла до 15 килограма могла су се купити по доминантној цени од 270 динара по килограму, док је за грла од 16 до 25 килограма требало издвојити најчешће 260 динара по килограму. Доминантна цијена крмача за клање износила је 140 динара по килограму.

Прасад тежине од 16 до 25 килограма, товне свиње од 80 до 120 килограма и крмаче за клање били су скупљи на пијаци живе стоке у Крагујевцу. У категорији прасади доминирао је износ од 370 динара по килограму, код товних свиња износ од 240 динара по килограму, док су се крмаче за клање најчешће могле пазарити за 180 динара по килограму.

У кланицама на подручју шумадијског региона такође је евидентиран скок откупних цијена прасади, товних свиња тежих од 120 килограма и крмача за клање. Откупна цијена товних свиња била је виша у односу на претходни период у кланицама на подручју Шапца и околних мјеста, јер је доминирао износ од 260 динара по килограму.

Пад цијене прасади у категорији од 16 до 25 килограма евидентиран је на пијаци живе стоке у Обреновцу где је њихова доминантна цена износила 290 динара по килограму, пише Курир.

