Жена пронађена мртва у шуми

Извор:

Телеграф

17.10.2025

08:23

Жена пронађена мртва у шуми
Фото: Pixabay

Компликован случај потреса румунску престоницу Букурешт. Жена која је прије неколико дана пријавила нестанак своје четрнаестогодишње кћерке пронађена је мртва, закопана у шуми.

Према изворима из истраге, тијело жене пронађено је закопано у шуми на ободу главног града Румуније, у области Пантелимон.

Истрага је компликована јер је кћерка покушала да полицију наведе на погрешан траг, наводи Антена Обсерватор.

Дјевојчица је тренутно на саслушању заједно са својим дечком, који је шест година старији од ње.

Све је почело када је жена затражила помоћ полиције пошто јој је кћерка нестала.

Дјевојчица се појавила послије неколико дана, али је тада нестала мајка.

Тек тада су полицајци схватили да нешто није у реду и покренули истрагу.

Сумње су усмјерене на девојчиног дечка који је, према наводима полиције, био насилан према њеној мајци након свађе коју је сам започео.

Комшије тврде да су чуле буку из стана, а једна рођака рекла је полицији да је затекла дјевојку у стану како чисти заједно с неколико пријатеља.

(Телеграф.рс)

