Грожђе је здравије него што мислите: Ево зашто бисте га требали јести сваког дана

Грожђе није само слатка и освјежавајућа воћка, оно је права нутритивна ризница с више од 1.600 биоактивних спојева који доказано подржавају здравље.
Ти природни састојци, међу којима се истичу полифеноли и ресвератрол, штите ћелије од оштећења, смањују упале и боре се против оксидативног стреса.
Редовна конзумација грожђа може помоћи у очувању здравља срца, побољшању рада мозга, јачању цријевне микрофлоре те заштити коже и вида.
Садржи импресиван низ спојева, од флавоноида и ресвератрола до катехина и фенолних киселина. Научници вјерују да управо њихово заједничко дјеловање, а не појединачне супстанце, ствара снажан учинак на организам.
Посебно су важни полифеноли, познати по свом антиоксидативном потенцијалу. Они неутралишу слободне радикале и утичу на ћелијске процесе повезане с упалама, чиме грожђе постаје кључни савезник у успоравању старења и превенцији хроничних болести попут дијабетеса, рака и срчаних обољења.
Бројне студије, укључујући више од 60 научно рецензираних истраживања, потврђују да грожђе повољно дјелује на кардиоваскуларни систем. Редовна конзумација може побољшати флексибилност крвних судова и циркулацију, снизити ниво ЛДЛ холестерола те подржати здравље срца и крвних судова.
За ове ефекте заслужни су полифеноли и антиоксиданси који спречавају оштећења и упалне процесе у крвним судовима, чинећи грожђе једноставним, али снажним начином за дугорочно јаче срце.
Грожђе није корисно само за срце, већ и за когнитивно здравље. Истраживања показују да његови антиоксиданси побољшавају памћење, концентрацију и метаболизам мозга, истовремено смањујући упалне процесе који убрзавају старење нервног ткива.
Ресвератрол има способност проласка кроз крвно-мождану баријеру, гдје штити неуроне и подржава мождане функције, чиме може помоћи у превенцији дегенеративних болести попут Алцхајмерове.
Антиоксиданси из грожђа штите кожу од штетног УВ зрачења и оксидативног стреса. Редовно конзумирање може побољшати еластичност, ублажити оштећења ћелија и успорити појаву бора. Захваљујући ресвератролу, кожа постаје отпорнија, свјежија и блиставија.
Полифеноли из грожђа дјелују као природни пребиотици, хране корисне бактерије у цријевима и подстичу њихову разноврсност. Тиме грожђе подржава варење, јача имунитет и доприноси равнотежи цријевне микрофлоре, која је кључна за опште здравље и отпорност организма.
Састојци из грожђа повећавају густину макуларног пигмента у мрежњачи, што побољшава оштрину вида и може смањити ризик од макуларне дегенерације повезане са старењем. Осим тога, антиоксиданси штите осјетљиве очне ћелије од оштећења изазваних слободним радикалима.
Најновија истраживања из области нутригеномике, науке која проучава утицај исхране на гене, откривају да грожђе може дјеловати и на генетском нивоу. Према истраживачу Едварду Пезуту, његови састојци позитивно утичу на гене који регулишу упалне процесе, метаболизам и заштиту ћелија.
Овај ефекат могао би објаснити зашто редовна конзумација грожђа има широк спектар добробити, од бољег здравља срца до споријег старења.
