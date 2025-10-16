Шта ноћно знојење заиста значи и када је то знак озбиљне болести?

16.10.2025
21:07
Коментари:0
Сазнајте зашто ноћно знојење није само непријатност, већ може указивати на озбиљна здравствена стања. Препознајте симптоме и реагујте на вријеме.
Већина нас се повремено зноји ноћу, и обично то приписујемо лошим сновима или превише попијеним пићима. Али у неким случајевима, ноћно знојење може указивати на озбиљнији здравствени проблем.
- Важно је напоменути да, иако ноћно знојење може бити забрињавајуће, оно често није показатељ озбиљног медицинског стања - каже др Надира Авал, љекарка опште праксе.
У већини случајева, проблем се лако може ријешити променом температуре у просторији или промјеном постељине.
- Међутим, ако је ноћно знојење веома често или јако, посебно ако је праћено симптомима као што су необјашњив губитак тежине, грозница или промјене апетита, треба се консултовати са љекаром.
Ова стања могу да буду окидач за ноћно знојење:
Дијабетес
- Ако имате дијабетес, дијагностикован или не, низак ниво шећера у крви (хипогликемија) може изазвати ноћно знојење - каже др Мартин Торнтон из Блуекрест Велнеса.
Економија
Цијене злата достигле нови рекорд
Људи са дијабетесом који узимају одређене лијекове, укључујући инсулин, посебно су изложени ризику од ноћног знојења.
Гојазност
Прекомјерна тјелесна тежина може допринети ноћном знојењу.
- Прекомерна телесна тежина отежава тијелу ефикасну регулацију температуре. То може довести до повећаног знојења, посебно током спавања - каже др Авал.
Гојазност је такође често повезана са другим стањима попут апнеје у сну, која сама по себи може изазвати ноћно знојење.
Апнеја у сну
- Апнеја у сну је веома тешко стање за контролу - каже др Торнтон. Она узрокује заустављање дисања током спавања, што може изазвати знојење док тијело покушава да поново успостави нормалан ритам дисања.
Лијечење обично укључује промјене начина живота и употребу ЦПАП апарата за побољшање дисања. Али ако се не лијечи, апнеја може повећати ризик од дијабетеса типа 2, можданог удара (који такође може изазвати знојење), депресије и високог крвног притиска.
Престанак пушења
- Неколико ноћи знојења дјелује као мала цијена коју треба платити у поређењу са свим здравственим предностима престанка пушења – бољим здрављем плућа, смањеним ризиком од рака и здравијом кожом са мање бора, да набројимо само неке.“
Никотин је стимуланс који утиче на централни нервни систем. Када неко престане да пуши, нежељени ефекат одвикавања може бити ноћно знојење.
Нови лијекови
Ако сте недавно започели нови третман и приметили сте повећано ноћно знојење, то може бити нежељени ефекат узимања новог лијека.
Србија
Горан Весић изашао из болнице
- Ово се дешава веома често, посебно код антидепресива, хормонских терапија и лијекова за снижавање температуре код инфекција - каже др Торнтон.
Ако вам знојење изазива нелагодност, разговарајте са својим љекаром о могућим алтернативама.
Рак
У одређеним случајевима, ноћно знојење може бити рани знак рака, као што су леукемија или лимфом. - Обратите пажњу на врсту знојења. Да ли су вам пиџама и чаршави потпуно мокри? - пита др Торнтон.
Ако ноћно знојење траје недјељама и праћено је губитком тежине и умором, одмах се обратите љекару. - Лимфом може изазвати екстремни умор, необјашњив губитак тежине, ноћно знојење и увећане лимфне чворове у врату, пазуху и препонама.“
Срећом, једноставни тестови крви могу помоћи у дијагностиковању овог стања, па ако препознате ове симптоме код себе, што пре потражите љекарски савјет.
Менопауза
Врући таласи су један од најчешћих симптома менопаузе, али се често не схватају озбиљно и исмијавају, иако могу бити изузетно непријатни.
- Ноћно знојење у менопаузи узроковано је флуктуацијама естрогена, који може прекомјерно активирати хипоталамус, дио мозга који регулише тјелесну температуру - објашњава др Луиз Њусон.
Сцена
Дарко Лазић тврдио да није пио прије несреће, сада окренуо причу
То може изазвати изненадне осјећаје врућине или хладноће, знојење и честе поремећаје циклуса спавања.
Хормонска терапија замјене (ХРТ) је обично први облик лијечења за управљање симптомима перименопаузе и менопаузе, укључујући ноћно знојење. Врста хормона која вам је потребна и дозе које се користе разликују се од жене до жене.
Инфекције
- Бактеријске инфекције могу изазвати ноћно знојење јер тијело напорно ради на одбрани од болести - каже др Торнтон.
Тешке инфекције, попут туберкулозе, често изазивају изражено ноћно знојење, али обичан грип или ковид такође могу бити узрок овог симптома.
Др Авал додаје да ХИВ, ендокардитис и респираторне инфекције попут упале плућа или бронхитиса такође могу изазвати ноћно знојење.
Анксиозност
Потпуно будни и забринути због посла у 3 ујутру?
- Ваша реакција 'бори се или бежи' може бити појачана ако проведете ноћ у стању анксиозности, што може изазвати ноћно знојење - каже др Торнтон.
Висок ниво стреса може изазвати изненадни нагли пораст адреналина, што узрокује знојење.
Технике опуштања прије спавања – попут топле купке и добре књиге, избјегавања екрана и алкохола прије спавања, па чак и медитације – могу значајно помоћи у смањењу ноћне анксиозности.
Проблеми са штитном жлездом
Ваша штитна жлезда контролише регулацију хормона и може озбиљно поремијетити тјелесну температуру.
- Ако је штитна жлијезда преактивна (хипертиреоза), метаболизам се убрзава, што може изазвати знојење - каже др Торнтон.
С друге стране, ако вам је штитна жлијезда смањено активна или ако узимате превише левотироксина (лијека који се користи за лијечење смањене активности штитне жлијезде), способност вашег тијела да регулише температуру може бити нарушена, што може довести до повећаног ноћног знојења.
- Хипертиреоза може изазвати ненамерни губитак тежине, палпитације срца, знојење, тремор и, у неким случајевима, испупчене очи које изгледају веће него обично.
Остали спортови
Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом
Ако примјетите било који од ових симптома, обратите се свом љекару опште праксе.
Тровање живом
Ово је риједак, али могућ узрок.
- Изложеност високим нивоима живе није уобичајена, али ако сте свјесни да можете бити у опасности – било да једете контаминиране шкољке или радите у индустрији гдје сте изложени живи – ваше ноћно знојење може бити знак да ваше тијело покушава да се ријеши живе - каже др Торнтон.
Мождани удар
Иако су главни симптоми можданог удара слабост и парализа лица, руку и отежано говорење, ноћно знојење може бити нуспојава.
Ако приметите ове симптоме, одмах позовите хитну помоћ.
Када треба да потражите помоћ?
У већини случајева, ноћно знојење је непријатно, али безопасно. Пазите да је собна температура између 16°C и 18°C и користите лагану, памучну постељину и одјећу.
Ако се често знојите и забринути сте, обратите се љекару. Ноћно знојење може утицати на сан и квалитет живота, али и указивати на озбиљније здравствене проблеме.
Водите дневник симптома како бисте лакше утврдили узрок заједно са својим љекаром.
Република Српска
1 ч0
Фудбал
2 ч0
Остали спортови
2 ч0
Свијет
2 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
13 ч0
Здравље
13 ч0
Најновије
Најчитаније
22
10
22
08
22
08
22
03
22
02
Тренутно на програму