Вирус који угрожава сточарство шири се Европом

Извор:

СРНА

16.10.2025

20:10

Krave Stoka Goveda
Фото: Pixabay

Француска се бори да обузда пораст броја случајева вирусног обољења нодуларног дерматитиса код стоке, а ново жариште откривено је близу границе са Шпанијом.

Ово је први пут да се овај високо заразни вирус шири западном Европом.

Нодуларни дерматитис је веома заразно вирусно обољење које шире инсекти, а погађа стоку и биволе, изазивајући пликове и смањујући производњу млијека. Не представља ризик за људе, али често доводи до трговинских ограничења и озбиљних економских губитака.

Историјски присутна у Африци и на Блиском истоку, болест се проширила на југоисточну Европу 2015. године и Азију 2019. године.

Прва епидемија у западној Европи догодила се на италијанском острву Сардинија крајем јуна, а затим у Француској.

Шпанија је пријавила први случај прошле седмице.

Француска је крајем августа пријавила нагли пад броја епидемија након масовне кампање вакцинације, али су се случајеви поново повећали овог мјесеца, ширећи се од Алпа до региона Јура и Ен у источној Француској.

Нови случај је потврђен јуче у стаду у области Пиринеи-Оријантал близу границе са Шпанијом, саопштиле су локалне власти.

