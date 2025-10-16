Logo

Горан Весић изашао из болнице

Извор:

Курир

16.10.2025

21:00

Коментари:

0
Горан Весић изашао из болнице

Горан Весић, бивши министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, прошле недјеље је отпуштен из приватне болнице и пребачен у кућни притвор који му је раније одређен, потврђено је "Блицу".

Горан Весић је у стабилном стању и болничко лијечење више није неопходно.

Весић је, претходно, почетком мјесеца требало да буде отпуштен, али је, пред отпуст, изненада добио високу температуру, па је задржан до недавно.

Подсјетимо, у протекла три мјесеца, од како се нашао на листи оних који су под истрагом поводом "малверзација на пројекту реконструкције српске пруге и Железничке станице у Новом Саду", Горан Весић је у више наврата био у болници, углавном због болова у стомаку.

putin tramp

Свијет

Путин упозорио Трампа

Весић је првобитно 31. јула ове године примљен у хируршку болницу због јаких болова у трбуху, повишене температуре, повраћања, малаксалости и дехидратације, како су писали медији, након чега је оперисан.

Након опоравка је по други пут примљен у приватну поликлинику 17. августа, само дан након што му је одређен кућни притвор због сумње на корупцију. Он је поново хоспитализован због наглог погоршања здравственог стања, а потом и оперисан по други пут. Горан Весић је од тада до данас оперисан два пута.

Подијели:

Таг:

Горан Весић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Goran Vesic

Србија

Весићу одређен кућни притвор

4 седм

0
Горан Весић хитно оперисан: Нагло му се погоршало здравствено стање

Србија

Горан Весић хитно оперисан: Нагло му се погоршало здравствено стање

1 мј

0
Момировићу и Весићу мјера притвора преиначена у кућни притвор

Србија

Момировићу и Весићу мјера притвора преиначена у кућни притвор

2 мј

0

Србија

Одређен притвор Момировићу и Весићу

2 мј

0

Више из рубрике

Дијете пало у базен за наводњавање, реанимација није успјела

Србија

Дијете пало у базен за наводњавање, реанимација није успјела

3 ч

0
Мајка и кћерка биле болесне и готово непокретне: Трагични детаљи пожара

Србија

Мајка и кћерка биле болесне и готово непокретне: Трагични детаљи пожара

4 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић: Здравље грађана је на првом мјесту

7 ч

0
Miloš Vučević

Србија

Вучевић: Срби на Косову и Метохији показали истрајност упркос свим притисцима

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner