Горан Весић изашао из болнице

Извор:
Курир
16.10.2025
21:00
Коментари:0
Горан Весић, бивши министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, прошле недјеље је отпуштен из приватне болнице и пребачен у кућни притвор који му је раније одређен, потврђено је "Блицу".
Горан Весић је у стабилном стању и болничко лијечење више није неопходно.
Весић је, претходно, почетком мјесеца требало да буде отпуштен, али је, пред отпуст, изненада добио високу температуру, па је задржан до недавно.
Подсјетимо, у протекла три мјесеца, од како се нашао на листи оних који су под истрагом поводом "малверзација на пројекту реконструкције српске пруге и Железничке станице у Новом Саду", Горан Весић је у више наврата био у болници, углавном због болова у стомаку.
Свијет
Путин упозорио Трампа
Весић је првобитно 31. јула ове године примљен у хируршку болницу због јаких болова у трбуху, повишене температуре, повраћања, малаксалости и дехидратације, како су писали медији, након чега је оперисан.
Након опоравка је по други пут примљен у приватну поликлинику 17. августа, само дан након што му је одређен кућни притвор због сумње на корупцију. Он је поново хоспитализован због наглог погоршања здравственог стања, а потом и оперисан по други пут. Горан Весић је од тада до данас оперисан два пута.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
10
22
08
22
08
22
03
22
02
Тренутно на програму