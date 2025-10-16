Вучић: Здравље грађана је на првом мјесту

Извор:
16.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић састао се данас са директором Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александром Гинцбургом и генералним директором Националног медицинског истраживачког центра за радиологију Андрејем Каприном који су га упознали са развојем револуционарне вакцине против онколошких болести и истакао да је Србија заинтересована за ту најнапреднију врсту терапије.
"Одличан састанак са Александром Гинцбургом и Андрејем Каприном, који су ме детаљније упознали са развојем револуционаране вакцине против онколошких болести. Србија је заинтересована за ову најнапреднију врсту терапије и потенцијална сарадња на овом пољу са нашим руским партнерима представља огроман корак ка подизању стандарда дијагностике и лечења у нашој земљи", објавио је Вучић на инстаграму.
Он је истакао да је за Србију улагање у брз и поуздан приступ најсавременијим рјешењима у области онкологије један од приоритета, пише РТРС.
"И зато сам изразио пуну спремност наше земље на континуирану сарадњу која може да допринесе развоју и евентуалној производњи и примјени ове вакцине у нашој земљи, уз поштовање највиших свјетских стандарда у погледу безбједности и етике", навео је Вучић.
Здравље грађана је, како је рекао, на првом мјесту, а прије свега благовремено препознавање болести и одговарајућа љекарска њега.
"Због тога сам захвалан нашим руским пријатељима, који су са нама подијелили ово откриће од највећег значаја за очување живота најтежих болесника", поручио је Вучић.
