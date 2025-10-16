Logo

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу

Љубиша Буха Чуме у бјекству, суд расписао потрагу
На захтјев Вишег суда у Београду расписана је потрага за Љубишом Бухом Чуметом како би свједочио у судском поступку за тзв. прву отмицу земунског клана.

Буха је био позиван неколико пута у суд, али се није одазвао, због чега је суд наложио да се распише потрага за њим, сазнаје Тан‌југ.

У овом случају суди се Горану Ристићу и двојици бивших полицајаца Милану Радукићу и Саши Ђајићу, док је Никола Бајић осуђени припадник "земунског клана" прошле године склопио споразум о признању кривице са Вишим јавним тужилаштвом у Београду.

Он је осуђен на казну затвора од четири године, док служи казну од 35 година на коју је осуђен због кривичних д‌јела која је починио као члан "земунског клана".

Сви су оптужени за кривично д‌јело разбојништво.

Бајић је признао да је у групи учинио кривично д‌јело разбојништво 22. августа 1997. године на штету сада покојног Новака Стевандића, тако што је заједно са окривљенима Гораном Ристићем, Сашом Ђајићем и Миланом Радукићем, као и покојнима Душаном Спасојевићем, Миланом Луковићем и Вуком Вукојевићем, и са још неколико NN лица, пријетњама и употребом силе према оштећеном Стевандићу из стана његових родитеља одузео већу количину новца и драгоцености.

Стевандић је убрзо након тог догађаја извршио самоубиство.

