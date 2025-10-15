Logo

Боцан-Харченко о НИС-у: Неће бити ни отпуштања ни смањења плата

Извор:

Агенције

15.10.2025

21:59

Коментари:

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko
Фото: Танјуг/АП

Циљ САД најављен је још прошле године, када су биле у току припреме за увођење санкција, а сада је потврђен - постићи потпуно повлачење руског капитала, односно смањење присуства Русије у Србији и на Балкану, рекао је амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко, говорећи о ситуацији око санкција руско-српској компанији НиС.

"Најважнији задатак у новонасталим околностима је очување одрживости НИС-а, који је стуб енергетског сектора Србије. 'Гаспром' и 'Гаспром њефт' не одустају од својих инвестиција и планова развоја који су зацртани још прије санкција. То су друштвено одговорне компаније, тако да отпуштање, смањење плата и слично не долази у обзир. Све социјалне обавезе биће испуњене, то је потврђено српској страни", рекао је Боцан-Харченко за руске медије.

Како је навео, што се тиче могућих рјешења, Русија и Србија ће их тражити у оквиру и на основу Међувладиног споразума о сарадњи у области нафтне и гасне привреде од 25. јануара 2008. године, што је потпуно у складу са међународним правом, узајамним обавезама и циљем заштите суверенитета обе земље.

Додао је да су неприхватљиве ситуације у којима се трећа страна мијеша и приморава их на 'уступке' корисне само за њу.

Говорећи о политици ЕУ према Србији, истакао је да се агенда ЕУ своди на наставак притиска на Србију да се придружи антируским санкцијама и призна независност тзв. Косова.

"Срби добро знају шта данас представља Европска унија. Веома су забринути због њене милитаризације и дефакто спајања ЕУ и НАТО-а, што доводи до смањења броја присталица европских интеграција", истакао је амбасадор.

На тему руско-српске економске сарадње, најавио је да је за другу половину новембра ове године планиран 21. састанак Међувладиног руско-српског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу.

"Тренутно, кључне области сарадње су енергетика, саобраћајна инфраструктура, пољопривреда, прехрамбена индустрија и друге", казао је Боцан-Харченко.

