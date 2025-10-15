Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Извор:
Агенције
15.10.2025
16:46
Коментари:0
На подручју Ивањице око 1.000 домаћинстава је и даље без струје након сњежног невремена које је ову општину захватило 2. и 3. октобра.
Предсједник општине Ивањица Александар Митровић изјавио је да очекује да ће до краја седмице, а најкасније у понедјељак, бити обезбијеђено напајање струјом сваке куће.
Он је навео да су највећи проблеми у удаљеним мјесним заједницама, као што су Ерчеге и Ковиље, преноси Танјуг.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
06
17
00
16
51
16
46
Тренутно на програму