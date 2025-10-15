Logo

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Извор:

Агенције

15.10.2025

16:46

Коментари:

0
Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

На подручју Ивањице око 1.000 домаћинстава је и даље без струје након сњежног невремена које је ову општину захватило 2. и 3. октобра.

Предсједник општине Ивањица Александар Митровић изјавио је да очекује да ће до краја седмице, а најкасније у понедјељак, бити обезбијеђено напајање струјом сваке куће.

Он је навео да су највећи проблеми у удаљеним мјесним заједницама, као што су Ерчеге и Ковиље, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Србија

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Грачаници прекречен графит ''Косово је срце Србије''

Србија

У Грачаници прекречен графит ''Косово је срце Србије''

3 ч

0
МОЛ повећао испоруке нафте Србији након обуставе испорука из Хрватске

Србија

МОЛ повећао испоруке нафте Србији након обуставе испорука из Хрватске

4 ч

0
Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

Србија

Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

7 ч

0
Тијело младића пронађено поред пута

Србија

Тијело младића пронађено поред пута

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner