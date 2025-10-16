Logo

Београђанка остала без новца због црне магије

Телеграф

16.10.2025

07:58

Београђанка остала без новца због црне магије

Једна жена подијелила је у најмању руку застрашујућу ситуацију која јој се догодила у самом центру Београда и која ју је оставила престрашену, али и потпуно збуњену.

Наиме, како је појаснила све се догодило у близини Теразија и деловало је наивно. Женска особа коју никада раније није видјела пришла јој је на улици и тражила новац за храну и породицу.

Београђанка јој је дала 100 динара, али је потом све ескалирало и то толико да није могла ни да сања!

"Прије неколико сати ме је жена зауставила у центру града, тражила је новац за храну и породицу, дала сам јој 100 динара. Међутим, након те интеракције кренула је да ми прича о црној магији и Богу, док ме је истовремено одвукла у неки пролаз (физички ме је повукла за руку)", почиње исповест.

Потом јој је тражила да понавља неке фразе, а онда и да извади новац веће суме и да га држи у лијевој руци.

"Све вријеме ми је говорила да ми га неће узети, међутим жена ми је у једном тренутку узела тих 6.000 динара и поцјепала их! Затим ми је рекла да ће ми то донијети здравље и мир за породицу, потом је пљунула на паре и бацила их у канту", додала је шокирана жена.

Цијела ситуација добила је додатно морбидну ноту јер, како тврди уплашена гиспођа, када је покушала да узме свој телефон непозната жена се окренула и више је није видјела.

"Била сам у огромном шоку, првобитно јер сам мислила да ми је угрожена безбједност и да неко посматра са стране и у договору са њом чека знак да ме можда физички нападну. Знам, звучи глупо и јесте, али због претходних искустава и траума стварно ми је позлило од овога и мислила сам да ће ми неко наудити ако не дам паре и не пратим те инструкције", навела је Београђанка.

Одрон

Друштво

Повећана опасност од одрона

Након што је описала наводни немили сусрет, јавило се још забринутих грађана.

"Зауставила ме је док сам причала телефоном, инсистирала да прекинем телефонирање и да разговарам са њом, јер је 'то добро за мене'. У првих пар кратких реченица испричала ми је неколико чињеница о мени које нису уопштене и које не може да зна. Ту ме је већ заинтригирала, не можеш бити равнодушан на то. Такође је кренула причу о некој магији, као ми неке особе раде о глави и мојој срећи, тражила да понављам за њом неке бајалице и новац, што већу суму да узмем из новчаника и да поцјепам", навела је жена која тврди да се све одиграло у Кнез Михаиловој улици.

Многи су бурно одреаговали наизглед збуњени тиме што је неко дозволио да му било ко поцјепа новац, али било је и оних који су самоуверено тврдили да је у питању превара.

"Превара је, тај новац који је поцјепала није прави, већ лажњак који је намјестила у међувремену. Твојих 6.000 је код ње", написала је једна особа.

Vlada Republike Srpske 120925

Република Српска

Влада о приједлогу измјена Закона о правобранилаштву

Иако не постоји потврда да неко заиста пресреће људе у центру Београда на такав начин, опис барем двије особе је довољно страшан, па није на одмет повећати опрез.

Али, да би се оваквим и сличним ситуацијама стало на пут неопходно је благовремено обавјестити полицију уз што више прецизних података како би могли да реагују и спријече даље инциденте, пише Телеграф.

