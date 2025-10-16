Београђанка остала без новца због црне магије

Извор:
Телеграф
Једна жена подијелила је у најмању руку застрашујућу ситуацију која јој се догодила у самом центру Београда и која ју је оставила престрашену, али и потпуно збуњену.
Наиме, како је појаснила све се догодило у близини Теразија и деловало је наивно. Женска особа коју никада раније није видјела пришла јој је на улици и тражила новац за храну и породицу.
Београђанка јој је дала 100 динара, али је потом све ескалирало и то толико да није могла ни да сања!
"Прије неколико сати ме је жена зауставила у центру града, тражила је новац за храну и породицу, дала сам јој 100 динара. Међутим, након те интеракције кренула је да ми прича о црној магији и Богу, док ме је истовремено одвукла у неки пролаз (физички ме је повукла за руку)", почиње исповест.
Потом јој је тражила да понавља неке фразе, а онда и да извади новац веће суме и да га држи у лијевој руци.
"Све вријеме ми је говорила да ми га неће узети, међутим жена ми је у једном тренутку узела тих 6.000 динара и поцјепала их! Затим ми је рекла да ће ми то донијети здравље и мир за породицу, потом је пљунула на паре и бацила их у канту", додала је шокирана жена.
Цијела ситуација добила је додатно морбидну ноту јер, како тврди уплашена гиспођа, када је покушала да узме свој телефон непозната жена се окренула и више је није видјела.
"Била сам у огромном шоку, првобитно јер сам мислила да ми је угрожена безбједност и да неко посматра са стране и у договору са њом чека знак да ме можда физички нападну. Знам, звучи глупо и јесте, али због претходних искустава и траума стварно ми је позлило од овога и мислила сам да ће ми неко наудити ако не дам паре и не пратим те инструкције", навела је Београђанка.
Након што је описала наводни немили сусрет, јавило се још забринутих грађана.
"Зауставила ме је док сам причала телефоном, инсистирала да прекинем телефонирање и да разговарам са њом, јер је 'то добро за мене'. У првих пар кратких реченица испричала ми је неколико чињеница о мени које нису уопштене и које не може да зна. Ту ме је већ заинтригирала, не можеш бити равнодушан на то. Такође је кренула причу о некој магији, као ми неке особе раде о глави и мојој срећи, тражила да понављам за њом неке бајалице и новац, што већу суму да узмем из новчаника и да поцјепам", навела је жена која тврди да се све одиграло у Кнез Михаиловој улици.
Многи су бурно одреаговали наизглед збуњени тиме што је неко дозволио да му било ко поцјепа новац, али било је и оних који су самоуверено тврдили да је у питању превара.
"Превара је, тај новац који је поцјепала није прави, већ лажњак који је намјестила у међувремену. Твојих 6.000 је код ње", написала је једна особа.
Иако не постоји потврда да неко заиста пресреће људе у центру Београда на такав начин, опис барем двије особе је довољно страшан, па није на одмет повећати опрез.
Али, да би се оваквим и сличним ситуацијама стало на пут неопходно је благовремено обавјестити полицију уз што више прецизних података како би могли да реагују и спријече даље инциденте, пише Телеграф.
