Заказан почетак суђења за покушај рушења уставног поретка

У Вишем суду у Новом Саду за 24. новембар је заказан почетак суђења оптуженима за покушај рушења уставног поретка.
Оптужницом је обухваћено 12 особа, чланова Покрета слободних грађана и организације "Став", а на терет им се ставља извршење кривичног дјела припремање дјела против уставног уређења и безбједности Србије у саизвршилаштву у вези са кривичним дјелом напад на уставно уређење и кривичног дјела позивање на насилну промјену уставног уређења.
Донијето је правоснажно рјешење да се оптуженима који се налазе у бјекству (њих шест) суди у одсуству.
Оптужени су М.Ц, С.Ђ, Л.Д, М.В, Л.Ј, Д.С, Б.Ђ, Д.Б, М.П, Д.А, А.П. и Ј.Д.
Тужилаштво је у оптужном предлогу суду предложио да након суђења окривљене огласи кривим и да им изрекне максималне законом прописане казне за кривично дјело које им се ставља на терет.
Они су ухапшени 14. марта, након што су медији објавили аудио снимак у којем се чују лица за која је наведено да су чланови ПСГ како планирају упад у зграду РТС-а и у институције током протеста студената у блокади 15. марта у Београду,преноси Еуроњуз писање Танјуга.
