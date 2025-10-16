Влада о приједлогу измјена Закона о правобранилаштву

16.10.2025
Влада Републике Српске разматраће данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Републике Српске, по хитном поступку.
На предложеном дневном реду сједнице је и разматрање информације о активностима Агенције за индентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ у вези са безбједносним провјерама запослених у надлежним и изворним органима.
Влада ће разматрати информацију о припремним активностима за девети састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ, са приједлогом закључка и приједлогом рјешења о именовању представника институција Републике Српске који ће учествовати у раду састанка.
На дневном реду је и разматрање приједлога акционог плана за заштиту дјеце од сексуалног злостављања и искориштавања у дигиталном окружењу у Републици Српској за период 2025-2027. година, као и разматрање приједлога акционог плана за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској за период 2025-2027. година.
Влада ће разматрати информацију о укључивању јавне установе "Центар за друштвено – политичка истраживања Републике Српске" у активности презентовања резултата рада и Извјештаја Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији од 1992. до 1995. године и Извјештаја Независне међународне комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву у периоду од 1991. до 1995. године.
На дневном реду је и информација о потреби покретања иницијативе за потписивање споразума о међусобној копродукцијској подршци филмским пројектима између Минисарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства културе Руске Федерације, као и информација о потреби прихватања иницијативе за потписивање декларације о сарадњи у оквиру Евроазијске академије филмских умјетности и Евроазијских филмских награда између ресорних министарства Републике Српске и Руске Федерације.
Влада ће разматрати приједлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора Универзитета у Бањалуци којом се даје сагласност граду Бањалука за прибављање грађевинске дозволе и извођење радова на изградњи кружних раскрсница.
На сједници ће бити разматран и приједлог одлуке о осамдесетој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, као и приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гранације Републике Српске за кредитно задужење "Електропривреде Републике Српске".
Влада ће разматрати и приједлог уредбе о чиновима и ознакама у Судској полицији Републике Српске.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је сједницу за 12.00 часова, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Медијима ће бити омогућено снимање кадрова на почетку сједнице. Након сједнице биће одржана конференција за медије у 14.00 часова, а медијима ће бити достављено и саопштење.
