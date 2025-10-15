OFAC: Суспендоване санкције Додиковом шефу кабинета!

Извор:
Агенције
15.10.2025
20:51
Коментари:0
Канцеларија за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава издала је привремену лиценцу којом се одобравају одређене трансакције с Данијелом Драгичевићем, шефом кабинета Милорада Додика, који се од јануара ове године налази на америчкој црној листи.
Лиценца, издата 9. септембра 2025. године на захтјев поднесен 8. септембра, односи се на регулације из сета прописа познатих као Western Balkans Stabilization Regulations (31 C.F.R. Part 588).
Документ, који потписује Алан W. Кристијан, вршилац дужности помоћника директора за лиценцирање OFAC-а, омогућава америчким особама да до 8. децембра 2025. године обављају трансакције које би иначе биле забрањене санкцијама уведеним против Драгичевића.
Одлука не значи скидање Драгичевића са листе, него привремено изузеће. Према тексту лиценце, дозвољене су само трансакције које укључују Драгичевића лично, док је свака радња која би користила другим особама или ентитетима под санкцијама и даље строго забрањена.
Лиценца не допушта „деблокаду имовине, пренос блокираних средстава или извршење пресуда над блокираном имовином“, а све финансијске трансакције морају бити јасно означене бројем лиценце како би се избјегла њихова аутоматска блокада у америчком банкарском систему.
Сви субјекти који користе ову дозволу обавезни су да чувају потпуну документацију о свакој обављеној трансакцији најмање десет година, наводи се у документу.
Овај потез америчких власти услиједио је свега неколико дана након што The New York Times открио да је Министарство финансија, на захтјев Стејт Департмента, привремено ублажило санкције против Драгичевића, уз напомену да би слична олакшања могла ускоро услиједити и за друге сараднике Милорада Додика.
Подсјетимо, Данијел Драгичевић је 17. јануара 2025. године стављен на америчку листу санкционисаних особа због, како је тада наведено, „учествовања у активностима које подривају Дејтонски мировни споразум и стабилност Босне и Херцеговине“.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
21
29
21
22
21
16
21
13
21
05
Тренутно на програму