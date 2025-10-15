Минић: Изетбеговић би бирао и лидере странака у Српској!?

Извор:
Бакир Изетбеговић би лично бирао и предсједнике странака у Републици Српској, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, поводом позива из СДА на потпуно спровођење пресуде Суда БиХ предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
"Хоће ли тражити да гласају и на нашим унутарстраначким изборима?", упитао је Минић у објави на "Иксу".
СДА је од надлежних институција затражила да потпуно спроведу пресуде Суда БиХ, укључујући и правне посљедице, према којим, како тврде, Додик "не може бити предсједник СНСД-а", те најавила предузимање свих правних радњи с тим циљем, укључујући и уставноправни спор пред Уставним судом БиХ.
