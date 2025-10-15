Logo

Минић: Изетбеговић би бирао и лидере странака у Српској!?

Извор:

АТВ

15.10.2025

16:26

Коментари:

0
Минић: Изетбеговић би бирао и лидере странака у Српској!?
Фото: АТВ

Бакир Изетбеговић би лично бирао и предсједнике странака у Републици Српској, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, поводом позива из СДА на потпуно спровођење пресуде Суда БиХ предсједнику Републике Српске Милораду Додику.

"Хоће ли тражити да гласају и на нашим унутарстраначким изборима?", упитао је Минић у објави на "Иксу".

СДА је од надлежних институција затражила да потпуно спроведу пресуде Суда БиХ, укључујући и правне посљедице, према којим, како тврде, Додик "не може бити предсједник СНСД-а", те најавила предузимање свих правних радњи с тим циљем, укључујући и уставноправни спор пред Уставним судом БиХ.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

Милорад Додик

Бакир Изетбеговић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Завршен састанак ПДП-а и СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

Република Српска

Завршен састанак ПДП-а и СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

1 ч

2
Шпирић: СНСД није против усвајања буџета

Република Српска

Шпирић: СНСД није против усвајања буџета

2 ч

1
Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

Република Српска

Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

2 ч

0
Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

Република Српска

Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner