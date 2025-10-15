Шпирић: СНСД није против усвајања буџета

Извор:
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је данас у Сарајеву да СНСД није против усвајања буџета БиХ за 2025. годину, али јесте против неуставних, незаконитих и неспроводивих рјешења.
Шпирић сматра да је Предсједништво БиХ, гласовима Дениса Бећировића и Жељка Комшића, предложило неуставан, незаконит и неспроводив буџет са намјером да га због тога блокира Република Српска.
"Предлагање буџета у истој је лепези оних политичких структура које су хтјеле да Републику Српску и њено руководство за све оптуже", рекао је Шпирић у Сарајеву на конференцији за новинаре на крају свог мандата предсједавајућег Дома народа.
Он је додао да је ово била улога Предсједништва БиХ у обрачуну са Републиком Српском.
"Уколико се дође до памети па се амандманима дође до нечега што је уставно, законито и проводиво, ми ћемо бити ту да гласамо за тај буџет", поручио је Шпирић.
Према његовим ријечима, збивања у Дому народа, као и прича о буџету дио су припрема за изборе у БиХ идуће године.
"СДА држи `тројку` на посматрању и не дају јој да изађе из обрачуна. Отуда порука СДА да ће подржати све смјене, али не именовања /на нивоу БиХ/", рекао је Шпирић и додао да је све ово "ниски старт" за изборе 2026. године који је још прошле године припремљен у Сарајеву.
Наводећи да је СНСД спреман за разговор о свим темама, Шпирић је упитао зашто је донесена одлука да се парализује систем. "Да ли неко очекује нови Дејтон, нови приступ БиХ, нови замајац унитаризацији, мајоризацији и брисању идентитета против чега се ми отворено боримо", додао је Шпирић.
Он је нагласио да је разговор једини начин за релаксацију ставова и страхова свих у БиХ.
"Не може се рећи нећемо некога, има резултат кога су грађани подржали. Систем је изблокиран по дубини, а да бисмо изашли из тог стања, они који га блокирају морају изаћи из блокаде", закључио је Шпирић.
