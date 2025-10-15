Logo

Шпирић: СНСД није против усвајања буџета

СРНА

15.10.2025

14:50

Шпирић: СНСД није против усвајања буџета
Фото: АТВ

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је данас у Сарајеву да СНСД није против усвајања буџета БиХ за 2025. годину, али јесте против неуставних, незаконитих и неспроводивих рјешења.

Шпирић сматра да је Предсједништво БиХ, гласовима Дениса Бећировића и Жељка Комшића, предложило неуставан, незаконит и неспроводив буџет са намјером да га због тога блокира Република Српска.

"Предлагање буџета у истој је лепези оних политичких структура које су хтјеле да Републику Српску и њено руководство за све оптуже", рекао је Шпирић у Сарајеву на конференцији за новинаре на крају свог мандата предсједавајућег Дома народа.

Он је додао да је ово била улога Предсједништва БиХ у обрачуну са Републиком Српском.

облачно-временска прогноза

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

"Уколико се дође до памети па се амандманима дође до нечега што је уставно, законито и проводиво, ми ћемо бити ту да гласамо за тај буџет", поручио је Шпирић.

Према његовим ријечима, збивања у Дому народа, као и прича о буџету дио су припрема за изборе у БиХ идуће године.

"СДА држи `тројку` на посматрању и не дају јој да изађе из обрачуна. Отуда порука СДА да ће подржати све смјене, али не именовања /на нивоу БиХ/", рекао је Шпирић и додао да је све ово "ниски старт" за изборе 2026. године који је још прошле године припремљен у Сарајеву.

Наводећи да је СНСД спреман за разговор о свим темама, Шпирић је упитао зашто је донесена одлука да се парализује систем. "Да ли неко очекује нови Дејтон, нови приступ БиХ, нови замајац унитаризацији, мајоризацији и брисању идентитета против чега се ми отворено боримо", додао је Шпирић.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

Он је нагласио да је разговор једини начин за релаксацију ставова и страхова свих у БиХ.

"Не може се рећи нећемо некога, има резултат кога су грађани подржали. Систем је изблокиран по дубини, а да бисмо изашли из тог стања, они који га блокирају морају изаћи из блокаде", закључио је Шпирић.

