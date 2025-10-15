Logo

Коришћење телефона или слушалица на пјешачком прелазу може вас скупо коштати

Извор:

Телеграф

15.10.2025

14:45

Коментари:

0
Коришћење телефона или слушалица на пјешачком прелазу може вас скупо коштати
Фото: Pixabay

Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) покренула је кампању „Не претрчавај живот, пређи на пјешачки“ како би скренула пажњу на безбједност пјешака, посебно у зимском периоду када су дани краћи, а видљивост смањена због снега, леда, кише и магле. Управо тада, када се мрак спушта раније, највећи број несрећа са пешацима догађа се у насељу, ван раскрсница, и то у преко 80% случајева.

Просјечно, у Србији годишње погине око 130 пјешака, а више од 2.600 буде повријеђено. Половина погинулих су особе старије од 65 година, што ову групу чини најугроженијом. Мушкарци чине двије трећине страдалих, док се несреће углавном дешавају у вријеме првог мрака и сумрака.

Како пјешаци могу бити сигурнији

Увијек се кретати тротоаром или површином намијењеном пјешацима; ако није доступна, користити лијеву ивицу коловоза.

Прије ступања на пјешачки прелаз увјерити се да вас је возач видио, остварити визуелни контакт „очи у очи“.

Носити свјетлију одјећу и рефлектујуће елементе, посебно дјеца.

marke novac KM

Хроника

Злоупотребама прибавили више од 50.000 КМ за ловачко удружење

Забрањено је коришћење мобилног телефона или слушалица док прелазите пјешачки прелаз.

Коловоз прелазити најкраћим путем и пажљиво, водећи рачуна о својој и туђој безбједности.

Савјети возачима

Возачи треба да поштују ограничење брзине и прилагоде вожњу условима на путу, посебно у зонама школа и на мјестима са већим бројем пјешака, пише Телеграф.

Казне за пјешаке

Законом су прописане новчане казне за непажљиво понашање:

Коришћење телефона или слушалица: 3.000 динара; ако је дијете присутно – 6.000–12.000 динара.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

Прелазак ван пјешачког прелаза: око 5.000 динара; уз дијете – 6.000–20.000 динара.

Прелазак на црвено у пратњи дјетета: 20.000–40.000 динара.

Ако се казна плати одмах, може се умањити за 50%.

Подијели:

Тагови:

kazne

pješaci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

Република Српска

Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

2 ч

0
Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

Свијет

Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

2 ч

0

Више из рубрике

Беба новорођенче

Друштво

Никад мање рођених у Републици Српској

2 ч

0
Противградна заштита током сезоне испалила укупно 1.045 ракета

Друштво

Противградна заштита током сезоне испалила укупно 1.045 ракета

4 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

5 ч

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner