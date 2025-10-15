Коришћење телефона или слушалица на пјешачком прелазу може вас скупо коштати

Извор:
Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) покренула је кампању „Не претрчавај живот, пређи на пјешачки“ како би скренула пажњу на безбједност пјешака, посебно у зимском периоду када су дани краћи, а видљивост смањена због снега, леда, кише и магле. Управо тада, када се мрак спушта раније, највећи број несрећа са пешацима догађа се у насељу, ван раскрсница, и то у преко 80% случајева.
Просјечно, у Србији годишње погине око 130 пјешака, а више од 2.600 буде повријеђено. Половина погинулих су особе старије од 65 година, што ову групу чини најугроженијом. Мушкарци чине двије трећине страдалих, док се несреће углавном дешавају у вријеме првог мрака и сумрака.
Увијек се кретати тротоаром или површином намијењеном пјешацима; ако није доступна, користити лијеву ивицу коловоза.
Прије ступања на пјешачки прелаз увјерити се да вас је возач видио, остварити визуелни контакт „очи у очи“.
Носити свјетлију одјећу и рефлектујуће елементе, посебно дјеца.
Забрањено је коришћење мобилног телефона или слушалица док прелазите пјешачки прелаз.
Коловоз прелазити најкраћим путем и пажљиво, водећи рачуна о својој и туђој безбједности.
Возачи треба да поштују ограничење брзине и прилагоде вожњу условима на путу, посебно у зонама школа и на мјестима са већим бројем пјешака, пише Телеграф.
Законом су прописане новчане казне за непажљиво понашање:
Коришћење телефона или слушалица: 3.000 динара; ако је дијете присутно – 6.000–12.000 динара.
Прелазак ван пјешачког прелаза: око 5.000 динара; уз дијете – 6.000–20.000 динара.
Прелазак на црвено у пратњи дјетета: 20.000–40.000 динара.
Ако се казна плати одмах, може се умањити за 50%.
