Logo

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

15.10.2025

12:09

Коментари:

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Фото: АТВ

Фонд здравственог осигурања Републике Српске годишње издваја око 15 милиона КМ за лијекове намијењене лијечењу рака и тако обезбјеђује континуиран систем подршке за све жене које се боре са овим обољењем.

У Фонду су истакли да "Ружичасти октобар" подсјећа на важност превенције и благовременог лијечења карцинома дојке, те навели да су недавно два иновативна лијека пребачена на листу цитостатика како би сви пацијенти са индикацијама били обухваћени овом терапијом.

Semafor

Ауто-мото

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

- Ово је и конкретан примјер системске подршке свима женама које болују од рака дојке - наведено је у саопштењу Фонда.

Иако је здравствени систем у протеклих неколико година издвојио додатних 30 милиона КМ како би се повећао обухват становништва лијечењем иновативним терапијама, из Фонда су истакли да, нажалост, у неким ситуацијама постоје листе чекања.

- Зато се Фонд годинама залаже да се обезбиједе додатни извори финансирања од акциза од производа штетних по здравље - наведено је у саопштењу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Будући да је у плану и увођење акцизе на електронске цигарете, Фонд подржава ову идеју и истиче да је неопходно да се уведе намјенска акциза од ових производа за здравство.

Из Фонда су указали да, осим лијекова, за жене које болују од рака дојке финансирају одређена медицинска средства, попут перика, грудњака и протеза, а у потпуности се годинама уназад финансира реконструкција дојке.

Подсјетили су да је значај искорак у правима за обољеле од малигних болести направљен усвајањем новог Закона о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, којим је омогућено да се плата за вријеме боловања исплаћује у 100 одсто износу.

- Осим обољелих, ово право имају и родитељи дјеце који су на боловању због његе дјетета обољелог од ове болести. Осигураници који болују од малигних болести могу по основу свог здравственог стања бити осигурани ако немају ниједну другу могућност јер је циљ да континуирано имају приступ здравственој заштити - поручили су у Фонду.

Полиција Италија

Свијет

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Осигураници који болују од малигних болести, укључујући рак дојке, имају приоритет у заказивању када је ријеч о амбулантним услугама магнетне резонанце и компјутеризоване томографије.

Фонд здравственог осигурања је припремио и водич кроз права обољелих од малигних болести који је доступан и на интернет страници.

Према посљедњим доступним подацима, више од 24 одсто особа узраста од 13 до 15 година користи дуванске производе, док 10 одсто користи електронске цигарете.

Policija Srbija

Хроника

Ухапшен Тасманијски ђаво

Дувански дим изазива многе болести, а годишње у БиХ узрокује више од 5.000 смртних случајева. Све су то разлози да се подржи идеја фондова да се здравству обезбиједе додатни извори управо од производа штетних по здравље.

Подијели:

Таг:

FZO RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

Свијет

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

5 ч

0
Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

Кошарка

Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

5 ч

0
Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

Република Српска

Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

5 ч

0
Вулкан ерупција

Свијет

Вулкан избацио пепео на осам километара висине

5 ч

0

Више из рубрике

Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

8 ч

0
Бејби бум: Српска богатија за 29 малих становника

Друштво

Бејби бум: Српска богатија за 29 малих становника

9 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

9 ч

0
Voće

Друштво

При крају берба воћа у Републици Српској

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner