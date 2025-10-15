ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

15.10.2025
Фонд здравственог осигурања Републике Српске годишње издваја око 15 милиона КМ за лијекове намијењене лијечењу рака и тако обезбјеђује континуиран систем подршке за све жене које се боре са овим обољењем.
У Фонду су истакли да "Ружичасти октобар" подсјећа на важност превенције и благовременог лијечења карцинома дојке, те навели да су недавно два иновативна лијека пребачена на листу цитостатика како би сви пацијенти са индикацијама били обухваћени овом терапијом.
- Ово је и конкретан примјер системске подршке свима женама које болују од рака дојке - наведено је у саопштењу Фонда.
Иако је здравствени систем у протеклих неколико година издвојио додатних 30 милиона КМ како би се повећао обухват становништва лијечењем иновативним терапијама, из Фонда су истакли да, нажалост, у неким ситуацијама постоје листе чекања.
- Зато се Фонд годинама залаже да се обезбиједе додатни извори финансирања од акциза од производа штетних по здравље - наведено је у саопштењу.
Будући да је у плану и увођење акцизе на електронске цигарете, Фонд подржава ову идеју и истиче да је неопходно да се уведе намјенска акциза од ових производа за здравство.
Из Фонда су указали да, осим лијекова, за жене које болују од рака дојке финансирају одређена медицинска средства, попут перика, грудњака и протеза, а у потпуности се годинама уназад финансира реконструкција дојке.
Подсјетили су да је значај искорак у правима за обољеле од малигних болести направљен усвајањем новог Закона о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, којим је омогућено да се плата за вријеме боловања исплаћује у 100 одсто износу.
- Осим обољелих, ово право имају и родитељи дјеце који су на боловању због његе дјетета обољелог од ове болести. Осигураници који болују од малигних болести могу по основу свог здравственог стања бити осигурани ако немају ниједну другу могућност јер је циљ да континуирано имају приступ здравственој заштити - поручили су у Фонду.
Осигураници који болују од малигних болести, укључујући рак дојке, имају приоритет у заказивању када је ријеч о амбулантним услугама магнетне резонанце и компјутеризоване томографије.
Фонд здравственог осигурања је припремио и водич кроз права обољелих од малигних болести који је доступан и на интернет страници.
Према посљедњим доступним подацима, више од 24 одсто особа узраста од 13 до 15 година користи дуванске производе, док 10 одсто користи електронске цигарете.
Дувански дим изазива многе болести, а годишње у БиХ узрокује више од 5.000 смртних случајева. Све су то разлози да се подржи идеја фондова да се здравству обезбиједе додатни извори управо од производа штетних по здравље.
