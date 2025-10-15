Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

Извор:
Блиц
15.10.2025
11:59
Коментари:0
Сви знамо да семафори имају три свјетла – црвено, жути и зелено. Црвено значи да станемо, жуто да успоримо или се припремимо за покрет, а зелено да је пролаз слободан.
Наиме, научници са Универзитета Северна Каролина предложили су да се семафорима дода четврта боја – бијела.
Нова боја не би замијенила било коју од постојећих, била би додатак зарад побољшања кретања возила на путу (посебно сад кад има више аутономних возила). Циљ је да путеви постану сигурнији, бржи и ефикаснији – како за возаче, тако и за паметна возила, пише Unionrayo.com.
Оно ће се користити као посебан знак да укаже возачима да аутономна возила у том тренутку управљају саобраћајем.
Данас нам семафори говоре када да станемо или кренемо, али аутономни аутомобили могу да комуницирају међусобно и са овим семафорима, како би организовали ток саобраћаја брже и прецизније него људи.
Република Српска
Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали
Када се у близини раскрснице нађе довољно аутономних аутомобила, упалиће се бијело светло. То би значило да возила аутоматски координишу саобраћај. Дакле, возачи не би морали да раде ништа другачије, већ само да прате аутомобил испред себе (а ако је тај аутомобил аутономни, он ће прецизно знати када да крене или стане).
Наравно, традиционална свјетла (црвено, жуто и зелено) наставиће да раде као и обично. Бијело свјетло ће се појавити само онда кад има много аутономних аутомобила која међусобно успостављају координацију.
Нови систем семафора заснива се на нечему што се зове дистрибуирано рачунарство – технологија која омогућава да аутомобили и семафори размјењују информације у реалном времену.
Овако би то изгледало у пракси:
Семафор детектује да има довољно “паметних” возила да управљају саобраћајем
Кошарка
Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара
Пали се бијело свјетло, упозоравајући да аутомобили контролишу раскрсницу
Возачи само треба да прате ток саобраћаја који предводе аутономна возила
Једном кад је у подручју мање аутономних аутомобила, бијело светло се гаси и семафор се враћа у свој уобичајени режим са три традиционалне боје. На тај начин, возила би могла да се крећу без чекања на промјену боја, а саобраћај би био бржи и ефикаснији.
Према истраживачима са Универзитета Северне Каролине, додавање бијелог свјетла могло би да смањи саобраћајне гужве и кашњења.
Студије су показале да би се кашњења:
- Чак и са свега 10% аутономних возила смањила за око 3%
- У случају да је већина возила аутономна, кашњења би могла да се смање и до 94%
Република Српска
Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу
То значи мање стајања, мању потрошњу горива и мање загађења, наводи Unionrayo.com. Штавише, повећала би се безбједност, јер би возачи знали када аутономна возила координишу саобраћај. Бијело свјетло било би јасан знак да је све под контролом и да само треба пратити ток кретања, преноси Блиц.
Тим са Универзитета Северна Каролина већ припрема прва тестирања новог система. Експерименти ће се изводити у контролисаним зонама – мјестима гдје аутономни аутомобили већ редовно функционишу.
Једно од првих мјеста за тестирање могле би да буду луке, јер имају много саобраћаја а мало пешака. Такође, кретања у лукама су понављајућа и предвидљива, што омогућава прецизну анализу функционисања новог система.
Иако је предложена бијела боја, научници су истакли да се може да се користи и нека друга – важно је само да буде јасно уочљива.
Како пише Unionrayo.com, ово би могло да означи почетак нове ере, у којој људи и паметна возила заједно управљају саобраћајем, користећи комуникацију умјесто пуких свјетлосних сигнала на раскрсницама.
У блиској будућности, то мало додатно свјетло – бијело или неке друге боје – могло би да учини вожњу бржом, безбједнијом и ефикаснијом за све.
Република Српска
15 мин0
Свијет
25 мин0
Хроника
33 мин0
Свијет
35 мин0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
4 д0
Ауто-мото
4 д0
Најновије
Најчитаније
12
11
12
09
11
59
11
57
11
47
Тренутно на програму