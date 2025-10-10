Logo

Зашто неки савјетују да утрљате кромпир на шофершајбну

Извор:

Агенције

10.10.2025

19:03

Коментари:

0
Зашто неки савјетују да утрљате кромпир на шофершајбну
Фото: Pixabay

С доласком хладнијих јесењих ноћи и припремом за зимске услове, возачима је понуђен необичан, али природан трик за побољшање видљивости, трљање кромпиром по шофершајбни.

Стручњаци тврде да ова једноставна метода може значајно смањити стварање кондензације и леда на стаклима возила.

Кромпир садржи скроб који ствара заштитни слој с хидрофобним својствима, што значи да спречава задржавање влаге на стаклу.

Гугл лаптоп

Наука и технологија

Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите

Тиме се смањује вјероватноћа појаве мраза, леда и кондензације, који често ометају видљивост ујутро и током вожње по киши или високој влажности.

За најбољи учинак, савјетује се да се кромпир преполови и унутрашњом страном пређе преко спољашње стране шофершајбне. Ову радњу је најбоље обавити ноћ прије очекиваних падавина или ниских температура, како би се заштитни слој могао формирати до јутра. Преостале трагове кромпира могуће је лако уклонити брисачима.

Стручњаци истичу да је овај трик једноставан, природан и еколошки прихватљив, те представља добру алтернативу комерцијалним хемијским средствима за заштиту стакала. Осим тога, многима је већ доступан у домаћинству.

Policija FBiH

Хроника

Судар три возила, има повријеђених

Ипак, из одређених аутомобилских удружења савјетују опрез, напомињући да неки "онлајн трикови" могу имати нежељене посљедице. Посебно се не препоручује примјена ове методе на унутрашњој страни стакала, јер то може узроковати размазивање и додатно нарушити видљивост током вожње.

