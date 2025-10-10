Снажна експлозија у фарбици војних експлозива: Има мртвих и несталих

Извор:
Снажна експлозија погодила је данас фабрику за производњу војних експлозива "Аццурате Енергетиц Сyстемс" у Тенесију, изазивајући потрес који се осјетио километрима далеко и изазвао хитну реакцију служби за ванредне ситуације, саопштиле су власти и свједоци.
Експлозија се догодила у близини града Бакснорт, око 97 километара југозападно од Нешвила, према информацијама из канцеларије шерифа округа Хикман, пренио је АП.
Хитне службе су брзо обавиле апел путем друштвених мрежа, позивајући људе да избјегавају то подручје како би омогућили спасиоцима да обаве свој посао.
Према незваничним наводима најмање 19 особа се води нестало, а наводно има и мртвих.
Медицински техничар округа Хикман, Дејвид Стјуарт, рекао је да за сада нема информација о повријеђенима, јер хитне службе нису могле одмах да приступе мјесту догађаја.
#Tennessee Explosion ⚠️Alert: A massive blast struck Accurate Energetic Systems, a military explosives plant near #Bucksnort, Tennessee. At least 19 people are missing, multiple fatalities suspected. Ongoing fires and secondary explosions limit emergency access; residents urged… pic.twitter.com/wtbW4ICLYD— WATCHTOWER (@news_24_365) October 10, 2025
