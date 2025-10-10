Logo

Снажна експлозија у фарбици војних експлозива: Има мртвих и несталих

Извор:

Телеграф

10.10.2025

18:46

Експлозија фабрика
Фото: WATCHTOWER/X/Screenshot

Снажна експлозија погодила је данас фабрику за производњу војних експлозива "Аццурате Енергетиц Сyстемс" у Тенесију, изазивајући потрес који се осјетио километрима далеко и изазвао хитну реакцију служби за ванредне ситуације, саопштиле су власти и свједоци.

Експлозија се догодила у близини града Бакснорт, око 97 километара југозападно од Нешвила, према информацијама из канцеларије шерифа округа Хикман, пренио је АП.

илу-Шпанија-застава-10102025

Свијет

Мадрид неће издвајати пет одсто за одбрану

Хитне службе су брзо обавиле апел путем друштвених мрежа, позивајући људе да избјегавају то подручје како би омогућили спасиоцима да обаве свој посао.

Према незваничним наводима најмање 19 особа се води нестало, а наводно има и мртвих.

kiseli krastavci

Здравље

Воду од киселих краставаца никада не просипајте: Веома је корисна за здравље

Медицински техничар округа Хикман, Дејвид Стјуарт, рекао је да за сада нема информација о повријеђенима, јер хитне службе нису могле одмах да приступе мјесту догађаја.

Експлозија

Tenesi

