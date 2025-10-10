Ускоро стиже ријека новца за ове знакове: Да ли сте међу њима?

Извор:
Крстарица
10.10.2025
18:11
Тамара Глоба, најпознатији руски астролог, тврди да се у новембру и децембру отвара финансијски канал за 4 хороскопска знака – прилика која се дешава једном у 50 година.
Да ли сте међу срећницима?
Овнови, послије мјесеци неизвјесности, ваша храброст коначно доноси награду. Неочекивано насљедство, велика добит или уносна инвестиција – све је могуће. Глоба савјетује: дјелујте одлучно и пратите интуицију, јер прилике не чекају.
Лавови, ваша креативност и лидерске способности сада могу отворити врата великим приходима. Стартапи, уговори или пословни пројекти – смјели потези доносе конкретан успјех. Финансијске ријеке биће пуне и узбуркане. Преузмите иницијативу сада!
Стријелчеви, авантура вам доноси финансијске шансе: рад у иностранству, иновативни послови или нови пројекти. Интуиција је кључ. Глоба савјетује: пратите унутрашњи глас и не бојте се ризика – неочекивани приходи чекају храбре.
Водолије, ваш неконвенционални приступ и креативне идеје сада могу донијети огроман профит. Глоба охрабрује: Чак и најфантастичнији пројекти сада имају шансу да постану стварност. Вјерујте својој визији и помјерајте границе – финансијско благостање је на дохват руке.
