Ускоро стиже ријека новца за ове знакове: Да ли сте међу њима?

Извор:

Крстарица

10.10.2025

18:11

Ускоро стиже ријека новца за ове знакове: Да ли сте међу њима?

Тамара Глоба, најпознатији руски астролог, тврди да се у новембру и децембру отвара финансијски канал за 4 хороскопска знака – прилика која се дешава једном у 50 година.

Да ли сте међу срећницима?

Ован: Плодови чекања

Овнови, послије мјесеци неизвјесности, ваша храброст коначно доноси награду. Неочекивано насљедство, велика добит или уносна инвестиција – све је могуће. Глоба савјетује: дјелујте одлучно и пратите интуицију, јер прилике не чекају.

tramp putin

Свијет

Трамп захвалио Путину за подршку у вези са Нобеловом наградом

Лав: Новац тече

Лавови, ваша креативност и лидерске способности сада могу отворити врата великим приходима. Стартапи, уговори или пословни пројекти – смјели потези доносе конкретан успјех. Финансијске ријеке биће пуне и узбуркане. Преузмите иницијативу сада!

Стријелац: Неочекивана срећа

Стријелчеви, авантура вам доноси финансијске шансе: рад у иностранству, иновативни послови или нови пројекти. Интуиција је кључ. Глоба савјетује: пратите унутрашњи глас и не бојте се ризика – неочекивани приходи чекају храбре.

voznja auto volan

Ауто-мото

Занимљиви разлози: Зашто се у неким државама вози лијевом страном

Водолија: Богатство кроз иновацију

Водолије, ваш неконвенционални приступ и креативне идеје сада могу донијети огроман профит. Глоба охрабрује: Чак и најфантастичнији пројекти сада имају шансу да постану стварност. Вјерујте својој визији и помјерајте границе – финансијско благостање је на дохват руке.

Хороскоп

pare

astrologija

