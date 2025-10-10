У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

10.10.2025
17:56
Коментари:0
Полицијски службеници ПУ Мостар, ПС Читлук, током редовног обављања својих дужности на подручју мјеста Вионица, општина Читлук, уочили су у дворишту куће пластеник у којем су се налазиле стабљике које својим изгледом асоцирају на опојну дрогу марихуану (канабис).
- Приликом приступања дворишту ради провјере околности, полицијски службеници су затекли два мушка лица.
На основу усмене наредбе Општинског суда у Читлуку и под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Мостар, извршен је претрес просторија, објеката и припадајућег земљишта, приликом чега су пронађене стабљике које својим изгледом и мирисом асоцирају на опојну дрогу марихуану, укупне количине од око 50 килограма. Пронађене стабљике привремено су изузете и биће предмет вјештачења - навели су из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
Друштво
ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева
У везу са овим догађајем, додали су, доводи се особа П.А.(55) и која је лишена слободе.
- По завршетку криминалистичке обраде надлежном кантоналном тужилаштву биће поднесен извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“ - рекли су из МУП-а ХНК.
Додали су да Управа полиције МУП-а ХНК наставља с одлучном борбом против производње и дистрибуције опојних дрога, позивајући грађане да сва сазнања о сумњивим активностима пријаве на број 122 или најближој полицијској станици, преноси Аваз.
Свијет
26 мин0
Хроника
29 мин0
Република Српска
35 мин2
Хроника
43 мин0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
59
17
56
17
44
17
44
Тренутно на програму