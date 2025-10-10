Logo

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

10.10.2025

17:56

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници ПУ Мостар, ПС Читлук, током редовног обављања својих дужности на подручју мјеста Вионица, општина Читлук, уочили су у дворишту куће пластеник у којем су се налазиле стабљике које својим изгледом асоцирају на опојну дрогу марихуану (канабис).

- Приликом приступања дворишту ради провјере околности, полицијски службеници су затекли два мушка лица.

На основу усмене наредбе Општинског суда у Читлуку и под надзором поступајућег тужиоца Кантоналног тужилаштва Мостар, извршен је претрес просторија, објеката и припадајућег земљишта, приликом чега су пронађене стабљике које својим изгледом и мирисом асоцирају на опојну дрогу марихуану, укупне количине од око 50 килограма. Пронађене стабљике привремено су изузете и биће предмет вјештачења - навели су из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

Одрон код Кнежева

Друштво

ОПРЕЗ: Велики одрон код Кнежева

У везу са овим догађајем, додали су, доводи се особа П.А.(55) и која је лишена слободе.

- По завршетку криминалистичке обраде надлежном кантоналном тужилаштву биће поднесен извјештај о извршеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога“ - рекли су из МУП-а ХНК.

Додали су да Управа полиције МУП-а ХНК наставља с одлучном борбом против производње и дистрибуције опојних дрога, позивајући грађане да сва сазнања о сумњивим активностима пријаве на број 122 или најближој полицијској станици, преноси Аваз.

Čitluk

марихуана

