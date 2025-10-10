Укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу, полиција одмах реаговала

Извор:
Припадници МУП у Београду, Полицијске станице Звездара, ухапсили су Д. М. (82) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела насиље у породици и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Он се сумњичи да је данас у стану на територији Миријева, укућанима пријетио да ће активирати ручну бомбу.
Полиција је код осумњиченог пронашла ручну бомбу и изузела је.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву у Београду.
