Владимир Путин жустро запријетио: Споменуо нуклеарно оружје

Б92

10.10.2025

16:31

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је данас да ће Русија одговорити истом мјером на нуклеарне пробе других земаља.

"Неки од... стручњака сматрају да би требало да спроведемо тестове нуклеарног оружја у пуном обиму, а неке земље размишљају о томе, колико знамо, чак се и припремају. Зато сам рекао да ако их они спроведу, и ми ћемо учинити исто", рекао је Путин на конференцији за новинаре након државне посјете Таџикистану.

Путин је истакао да је Русија спремна да преговара са САД о контроли наоружања.

"Спремни смо да преговарамо ако је то прихватљиво и корисно за Американце. Ако није, онда не. Али то би била штета, јер онда не би остало ништа у смислу одвраћања у области стратешког офанзивног наоружања", рекао је Путин.

Напоменуо је да ће "неколико мјесеци бити довољно" да се постигне споразум са Сједињеним Америчким Државама о новом СТАРТ споразуму, "ако постоји добра воља да се ови споразуми продуже".

Он је најавио да ће Русија ускоро имати најновије типове наоружања и да се "тестирање успјешно одвија".

Руске могућности одвраћања су иновативније од могућности других држава, додао је Путин.

Владимир Путин

Русија

Nuklearno oružje

