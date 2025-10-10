Како да исјечете лук без суза?

Извор:
Колико пута сте покушали да исјецкате лук, а завршили са сузним очима, замагљеним погледом и одлуком да га сљедећи пут избјегнете ако икако можете?
Без обзира на то да ли сте мајстор у кухињи или неко ко само жели да припреми пристојан ручак, сузама због лука нема равнодушних. Сви их се сјећају пецкања, горења у очима и тренутка када одустајете од савршено нарезаних коцкица.
Али изгледа да то више не мора да буде тако.
Британски кувар и предавач кулинарства Иан Сатон из Лондона открио је трик који мијења све што сте знали о сецкању лука – једноставан, логичан и, како каже, „научно доказан да ради“.
Према ријечима шефа Сатона, кључ није у начину сјецкања, већ у температури лука.
Прије него што узмете нож у руке, потребно је да лук – охлади.
– Лук треба ољуштити и ставити у херметички затворену посуду, па оставити у фрижидеру неко вријеме прије сјецкања – објашњава он.
Када се охлади, може се пресјећи на пола и почети с сјецкањем.
Разлог? Ниска температура успорава ослобађање сумпорних једињења која изазивају сузе – каже Сатон.
Другим ријечима, хладан лук значи мање хемије што значи – суве очи.
Други дио тајне крије се у алату.
„Користите оштар нож“, наглашава кувар. „Тупи нож притиска и гњечи лук, чиме оштећује његове ћелијске зидове. То ослобађа више гасова који изазивају пецкање и сузе.“
Када је нож оштар, сечење је чисто и прецизно, ћелије се не „гњече“, па се и мање сумпорних једињења ослобађа у ваздух.
Такође, Сатон открива још један детаљ који већина превиђа – увијек оставите коријен лука нетакнут.
„Управо у коријену се налази највише тих гасова“, објашњава он. „Ако га оставите док сијечете, лук остаје стабилан и мање иритантан за очи.“
Када нож пресјече ћелије лука, ослобађа се хемијско једињење које се зове син-пропанетиал-С-оксид.
То једињење испарава и долази до ваших очију, гдје реагује са влагом и претвара се у благу киселину.
Резултат – пецкање и сузе.
Зато је комбинација хладноће и оштрог сјечења најбоља одбрана од тих неугодних хемијских реакција.
Истраживачи са Универзитета Корнел су чак тестирали различите типове ножева и брзине сецкања, и закључили да споро, прецизно сечење оштрим ножем ослобађа најмање мирисних капљица које допиру до очију.
