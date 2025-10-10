Logo

Како да исјечете лук без суза?

Извор:

Она

10.10.2025

16:00

Како да исјечете лук без суза?
Фото: Pexels

Колико пута сте покушали да исјецкате лук, а завршили са сузним очима, замагљеним погледом и одлуком да га сљедећи пут избјегнете ако икако можете?

Без обзира на то да ли сте мајстор у кухињи или неко ко само жели да припреми пристојан ручак, сузама због лука нема равнодушних. Сви их се сјећају пецкања, горења у очима и тренутка када одустајете од савршено нарезаних коцкица.

Али изгледа да то више не мора да буде тако.

Британски кувар и предавач кулинарства Иан Сатон из Лондона открио је трик који мијења све што сте знали о сецкању лука – једноставан, логичан и, како каже, „научно доказан да ради“.

Хладан лук – суве очи

Према ријечима шефа Сатона, кључ није у начину сјецкања, већ у температури лука.

Прије него што узмете нож у руке, потребно је да лук – охлади.

– Лук треба ољуштити и ставити у херметички затворену посуду, па оставити у фрижидеру неко вријеме прије сјецкања – објашњава он.

Када се охлади, може се пресјећи на пола и почети с сјецкањем.

Разлог? Ниска температура успорава ослобађање сумпорних једињења која изазивају сузе – каже Сатон.

Другим ријечима, хладан лук значи мање хемије што значи – суве очи.

Оштар нож – тихе сузе (или ниједна)

Други дио тајне крије се у алату.

„Користите оштар нож“, наглашава кувар. „Тупи нож притиска и гњечи лук, чиме оштећује његове ћелијске зидове. То ослобађа више гасова који изазивају пецкање и сузе.“

Када је нож оштар, сечење је чисто и прецизно, ћелије се не „гњече“, па се и мање сумпорних једињења ослобађа у ваздух.

Такође, Сатон открива још један детаљ који већина превиђа – увијек оставите коријен лука нетакнут.

„Управо у коријену се налази највише тих гасова“, објашњава он. „Ако га оставите док сијечете, лук остаје стабилан и мање иритантан за очи.“

Наука иза суза: шта се заправо дешава

Када нож пресјече ћелије лука, ослобађа се хемијско једињење које се зове син-пропанетиал-С-оксид.

То једињење испарава и долази до ваших очију, гдје реагује са влагом и претвара се у благу киселину.

Резултат – пецкање и сузе.

Зато је комбинација хладноће и оштрог сјечења најбоља одбрана од тих неугодних хемијских реакција.

Истраживачи са Универзитета Корнел су чак тестирали различите типове ножева и брзине сецкања, и закључили да споро, прецизно сечење оштрим ножем ослобађа најмање мирисних капљица које допиру до очију.

