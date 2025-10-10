Logo

Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

10.10.2025

09:34

Коментари:

0
Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

Ако волите пицу и немате времена за дуготрајну припрему, рецепт за мини-пице је право рјешење.

Ове мини-пице су готове за само 10 минута, а по укусу и изгледу нису ништа мање од класичне пице из рерне. Идеалне су за брзи доручак, ужину или викенд бранч.

Зимница-04092025

Савјети

Овај рецепт за зимницу сви траже: Чим се тегла отвори - одмах све нестаје!

Потребни састојци:

једна тортиља или мало тесто,

двије до три кашике парадајз соса,

50 грама ренданог сира по вашем избору (моцарела, гауда, чедар),

додаци попут печурака,

паприке, маслина, руколе, мало оригана или зачина по вашем избору

Lazanje

Савјети

Желите да направите најкремастије лазање икада? Имамо трик познатог кувара

Припрема:

Загријте тигањ на средњој ватри и ставите тортиљу или мало тијесто у њега. Равномјерно распоредите парадајз сос по хљебу, водећи рачуна да покрије цијелу површину, а затим поспите ренданим сиром по вашем избору. Додајте своје омиљене састојке, саламу, печурке, паприке, маслине или руколу и поређајте их тако да лијепо порумене.

Поклопите тигањ поклопцем и пеците пет до седам минута, док се сир потпуно не отопи, а тортиља не постане хрскава и златно-смеђа.

За додатни укус и свјежину, поспите ориганом или свјежом руколом прије сервирања. На овај начин добијате брзу, једноставну и укусну мини-пицу спремну за само неколико минута, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Рецепт

Пица

Recept dana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Смијењена перуанска предсједница

Свијет

Смијењена перуанска предсједница

38 мин

0
Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

Наука и технологија

Ево када стиже PlayStation 6: Фанови неће бити срећни

39 мин

0
Lisice zatvor pritvor

Сцена

Познати глумац завршио у затвору: Напао мајку, а цијели инцидент преносио уживо

40 мин

0
Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

Сцена

Бањалучанка која се прославила у "Звездама гранда" отишла у Њујорк

47 мин

0

Више из рубрике

Посао канцеларија

Савјети

Добро прочитајте оглас за посао, ово може указивати на токсично радно окружење

1 ч

0
Напољу мрак, а вама звони сат: Никако не одлажите, ево савјета за лакше буђење

Савјети

Напољу мрак, а вама звони сат: Никако не одлажите, ево савјета за лакше буђење

1 ч

0
Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Савјети

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

22 ч

0
Како правилно да оперете грожђе? Ево у чему је тајна

Савјети

Како правилно да оперете грожђе? Ево у чему је тајна

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

09

49

Овако је Путинова баба правила кисели купус, јединствена рецептура

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner