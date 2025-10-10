Припремите најукусније мини-пице од само неколико састојака

10.10.2025
Ако волите пицу и немате времена за дуготрајну припрему, рецепт за мини-пице је право рјешење.
Ове мини-пице су готове за само 10 минута, а по укусу и изгледу нису ништа мање од класичне пице из рерне. Идеалне су за брзи доручак, ужину или викенд бранч.
Потребни састојци:
једна тортиља или мало тесто,
двије до три кашике парадајз соса,
50 грама ренданог сира по вашем избору (моцарела, гауда, чедар),
додаци попут печурака,
паприке, маслина, руколе, мало оригана или зачина по вашем избору
Припрема:
Загријте тигањ на средњој ватри и ставите тортиљу или мало тијесто у њега. Равномјерно распоредите парадајз сос по хљебу, водећи рачуна да покрије цијелу површину, а затим поспите ренданим сиром по вашем избору. Додајте своје омиљене састојке, саламу, печурке, паприке, маслине или руколу и поређајте их тако да лијепо порумене.
Поклопите тигањ поклопцем и пеците пет до седам минута, док се сир потпуно не отопи, а тортиља не постане хрскава и златно-смеђа.
За додатни укус и свјежину, поспите ориганом или свјежом руколом прије сервирања. На овај начин добијате брзу, једноставну и укусну мини-пицу спремну за само неколико минута, преноси Кликс.
