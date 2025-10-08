Logo

Желите да направите најкремастије лазање икада? Имамо трик познатог кувара

08.10.2025

12:45

Желите да направите најкремастије лазање икада? Имамо трик познатог кувара

Лазање су једно од најпознатијих јела италијанске кухиње, а њена популарност је одавно прешла границе Италије.

Слојеви меких кора, богат месни или повртни сос, ароматични зачини и неодољиви сир стварају комбинацију која ће освојити и најзахтевније непце. Међутим, припрема лазања често захтјева доста времена, па је новинар портала Simply Recipes пронашао начин да је олакша.

Генијално рjешење које мијења све

У потрази за једноставнијим рецептом, наишла је на чувену лазање са ћуретином Ине Гартен, а један детаљ ју је посебно заинтригирао. Умjесто да кува суве листове за лазање, Ина их једноставно потапа у врућу воду 20 минута док припрема остале састојке. Иако је била скептична у вези са тим да ли ће листови остати сирови или променити текстуру, одлучила је да испроба ову методу.

несрећа ибарска

Србија

За погибију читаве породице 12 године затвора за војника!

„Након што сам је испробала, могу да потврдим да је Инина метода једина исправна за припрему лазања са сушеним листовима. Намакање им даје текстуру свjеже тjестенине, чинећи их савитљивим, али не и љепљивим, што их чини изузетно лаким за склапање. Након печења, текстура је била невјероватно слична свјежим листовима, а цијели рецепт ми сада траје мање од сат и по“, пише новинарка Моли Адамс.

Сада када знате овај трик, вријеме је да га сами испробате. Направите класичне лазање болоњезе по овом рецепту или лазање са пилетином по овом рецепту, а ако не желите да једете лазање са месом, ево рецепта за савршено лазање са поврћем.

Тагови:

Hrana

Савјети

ishrana

recepti

