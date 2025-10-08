Ја сам адвокат за разводе која је и сама разведена: Ово о браку и предбрачним уговорима вам нико не говори

08.10.2025
09:46
Коментари:0
Модерни парови све чешће схватају да је планирање заједничке будућности, укључујући и могуће изазове, кључ за здрав и стабилан брак. Предбрачни уговори нису само правни документи који штите имовину - они постају алат за отворену комуникацију и договор о важним питањима која могу утицати на брак, од финансија и дугова, преко деце и кућних љубимаца, до личних очекивања и граница.
Једна жена која се бави адвокатуром објашњава како ствари стоје када су разводи у питању, а и она сама је разведена.
Као адвокат за породично право, водила сам безброј клијената кроз развод. Знала сам боље од већине колико то може бити емотивно и финансијски исцрпљујуће. Зато сам, када сам се удала, учинила све што сам могла да се припремим, укључујући и предбрачни уговор.
Годинама касније, прошла сам кроз сопствени развод. Било је баш онако како су ме “учили” на правном факултету.
Рекла сам себи: ''Знам шта треба да радим, помогла сам већ толико клијената да прођу кроз ово.“
Али, као и код саобраћајне несреће, не схватиш стварну разорну снагу коју то има на твој живот, без обзира колико пута си то гледао у филмовима, везао појас и проучавао полицу осигурања — све док се то не деси теби лично.
Чак и са ''савршеним“ предбрачним уговором, нико није имун на емотивне турбуленције које доноси крај брака. Али, зато што смо те тешке разговоре обавили унапријед, процес је био јаснији, смиренији и много лакше подношљив него што би иначе био. Та припрема је била поклон - не само мени, већ и мојој ћерки и бившем мужу.
Породица
Људи који су несрећни у браку, али ипак остају заједно, то чине из 5 разлога
Осим пореза и промјена, постоји још једна сигурна ствар у животу: сви бракови ће се завршити - или смрћу (60%) или разводом (40%). Ипак, само 33% парова има план за имовину у случају смрти, а још мање, само 15%, има предбрачни уговор у случају развода. То значи да је већина бракова рањива на емотивне, финансијске и тешке посљедице док пролазе кроз један од најтежих губитака у животу.
Без предбрачног уговора, парови су приморани да се ослањају на државу у једном од најрањивијих тренутака свог живота, често суочени са непотребним финансијским притиском док се боре са застарелим и компликованим системима. Према извјештају Legal Services Corporation Justice Gap из 2022. године, 92% Американаца са ниским примањима добија мало или нимало правне помоћи у озбиљним грађанским питањима, укључујући и породично право. Када се људи сами бране, и мала грешка може да их кошта старатељства над дjецом, имовине или дугорочне финансијске стабилности. Породично право је сложено, чак и за обучене професионалце, а већина породица се суочава са тим сама, што нарушава саме принципе нашег правосудног система.
С обзиром да већина није заштићена планом, моја мисија је да помогнем паровима да изграде чврст темељ кроз приступачнији и економичнији начин, припремајући их за брак путем онлајн предбрачних уговора.
Сцена
Џеј Ло и Бен Афлек у интимном загрљају: Послије развода позирали заједно на црвеном тепиху
Више нису резервисани само за богату елиту, предбрачни уговори постају стандард међу миленијалцима и генерацијом З. Ово нису богата дјеца из труст фондова - то су свакодневни млади професионалци који су из прве руке видјели колико развод може бити деструктиван. Они знају да брак није само питање љубави; то је и финансијски уговор који, уколико ствари крену по злу, може бити скуп, адверсаријалан и врло болан за развезивање.
Некада су предбрачни уговори сматрани лошим знаком, који је говорио о недостатку посвећености. У стварности, они функционишу као превентива - помажу паровима да препознају и ријеше најснажније факторе ризика за развод пре него што постану токсични, чиме се осигурава здравље и дуговјечност брака.
Отворена дискусија о овим изазовима и очекивањима на почетку везе јача однос, умјесто да се чека да брак “оболи” од конфликата. Искрени и промишљени разговори о могућим сценаријима и рјешењима омогућавају партнерима да буду усклађени и изграде здраве навике које могу спријечити штетне посљедице развода.
Планирали сте савршено вјенчање. А да ли сте планирали успјешан брак?
Миленијалци и генерација З доводе у питање друштвене норме, учећи из искустава претходних генерација. Вјенчавају се касније, замјењују раскошне церемоније уплатама за куповину стана, а умјесто дјеце често имају кућне љубимце и биљке.
Љубав и секс
Како преживјети развод: 8 савјета за мушкарце који пролазе кроз тешко раздобље
Ови парови такође улазе у брак са сложенијим финансијским и животним околностима него прије 20 година. Свака страна може већ посједовати куће, бизнисе, пензионе рачуне или додатне изворе прихода.
Без предбрачног уговора, парови су препуштени законима своје државе који одређују услове развода. Већина не жели да своје финансије повјери држави. Традиционални породични закони често су застарјели, неконзистентни и не одговарају реалности модерних односа. Ти закони су креирани за хетеросексуалне парове гдје само муж ради, а жена брине о породици. Данас је све више жена које су главни финансијски стуб породице, док мушкарци преузимају домаће обавезе.
Љубав и секс
Навике које уништавају брак: Ништа се не дешава преко ноћи
Плодност: Једна од шест особа суочава се са неплодношћу. Ово постаје све важније јер неки закони у државама додјељују ембрионима статус особе. Репродуктивна клаузула, укључујући услове око располагања, може заштитити вашу репродуктивну будућност, осигурати да могућност зачећа буде на условима пара и уклонити притисак да се пронађе партнер док се гради каријера.
Кућни љубимци: Један од три пара укључује клаузулу о кућним љубимцима која дефинише старатељство, услове за виђање, како ће се плаћати трошкови попут ветеринарских рачуна и осигурања, као и ко има последњу ријеч у доношењу одлука о њези љубимца.
Исхрана и брачна подршка: Ако један партнер жртвује каријеру да би одгајао дјецу или подржавао посао или каријеру другог, предбрачни уговор може осигурати да исплата алиментације или брачне подршке буде адекватна и у складу са очекивањима партнера и стандардом живота током брака.
Заштита од дугова: Ако један од партнера унесе дуг у везу или га створи током брака, на примјер враћајући се у школу, покрећући бизнис или коцкајући се, законски се дуг може сматрати заједничким, што значи да су оба партнера одговорна. Предбрачни уговор омогућава паровима да дефинишу како ће се дуг третирати (95% бира да задржи дугове одвојено).
(Фортуне)
Тенис
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
1 ч0
Сцена
1 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
15 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
23 ч0
Најновије
Најчитаније
10
34
10
33
10
24
10
17
10
15
Тренутно на програму