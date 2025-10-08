Logo

Од ''Карауле“ до филма награђеног Оскаром: У којим остварењима се појавио Халид Бешлић

08.10.2025

09:17

Пјевач Халид Бешлић
Фото: Screenshot / YouTube

Халид Бешлић, поред савршене пјевачке каријере, наступао је у филмовима и серијама. Подсјетићемо се којим.

Халида смо могли видјети у 9 остварења.

Што се тиче осамдесетих, Бешлића смо видјели у ''У Ђул башти“ и ''Паради народа“.

Халид се појавио у филму ''Караула“ у режији Рајка Грлића. Тамо је играо народног пјевача и отпјевао хит ''Пут путује мој јаран“ свог колеге Халида Муслимовића.

Халид Бешлић-07102025

Сцена

Супруга Халида Бешлића изговорила само ову реченицу кад је сазнала да је умро

Бешлића смо видјели и у остварењима ''Код амиџе Идриза“, ''Приче из дискреционе линије“, ''Стела“, ''Магацин кабаре шоу“, ''Над липом 35“

Халид је играо и у филму Даниса Тановића награђеном Оскаром ''Десет у пола“, гдје је имао сцену са Бранком Ђурићем Ђуром.

