Мили открио шта је Халида мучило пред смрт

07.10.2025
21:55
Александар Милић Мили говорио је о свом великом пријатељу, покојном Халиду Бешлићу.
Чувени пјевач умро је данас у 72. години живота послије тешке болести, а иза себе је оставио супругу Сејду, сина Дина Бешлића и огромну каријеру.
"Ове године смо урадили песму "Сејда" која је некако симбол љубави према његовој жени. Сећам се када ме је назвао да пустимо песму мало раније, јер се уплашио за своју жену, није ни сам знао каква је његова ситуација, а у ствари он је био тај који је био у тешком стању", прича Мили па се присјећа колико је Халид био добар човјек.
"Оно што је показао кроз целу своју каријеру дао је пример како се успешни и велики уметници постављају према публици и према овом послу", тврди па се наставља:
"Имао је огромну љубав коју је некако кроз целу његову каријеру прошла преко свих нас и оставила је траг који је неизбрисиви, ја сам стварно поносан и то ми је била жеља да са њим урадим нешто и јако ми је жао поводом овога".
Милиграм је за крај испред камера Курир телевизије рекао реченицу за памћење
"Празнина која је остала тим његовим физичким одласком биће попуњена оним што је урадио у свом животу и то ће још дуго да траје".
