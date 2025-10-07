Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

Извор:
Телеграф
07.10.2025
19:50
Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је данас, 7. октобра, у 71. години, након борбе са опаком болешћу.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', 13. октобра у 12 часова ће испред Бегове џамије у Сарајеву бити клањање намаза.
Сахрана ће се обавити на градском гробљу "Баре", у 15 часова.
Претходно ће бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, са почетком у 11 часова, гдје ће се окупити његови најближи, као и бројне колеге.
