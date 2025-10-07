Logo

Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића

Извор:

Телеграф

07.10.2025

19:50

Коментари:

0
Познато вријеме и мјесто сахране Халида Бешлића
Фото: Printscreen/Youtube

Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је данас, 7. октобра, у 71. години, након борбе са опаком болешћу.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', 13. октобра у 12 часова ће испред Бегове џамије у Сарајеву бити клањање намаза.

илу-хеликоптер-01092025

Свијет

Срушио се медицински хеликоптер, има повријеђених

Сахрана ће се обавити на градском гробљу "Баре", у 15 часова.

Претходно ће бити одржана комеморација у Народном позоришту у Сарајеву, са почетком у 11 часова, гдје ће се окупити његови најближи, као и бројне колеге.

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалучани се смрзавају, гријања још нема

Бања Лука

Бањалучани се смрзавају, гријања још нема

39 мин

0
Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

Друштво

Грипа и корона поново пуне амбуланте у Српској

44 мин

0
Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

Савјети

Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

52 мин

0
Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

Друштво

Достојанствен рад - право на папиру или стварност?

59 мин

0

Више из рубрике

Халид Бешлић

Сцена

Ово је била посљедња жеља Халида Бешлића

1 ч

0
Огласио се син Халида Бешлића након смрти легенде

Сцена

Огласио се син Халида Бешлића након смрти легенде

1 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Многи је не знају: Ово је пјесма којом је Халид Бешлић почео каријеру

1 ч

0
Концерт ''Црвене јабуке'' одложен због смрти Халида Бешлића

Сцена

Концерт ''Црвене јабуке'' одложен због смрти Халида Бешлића

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Малољетник ухапшен због лажних дојава о бомбама

20

06

Цвијановић: Отишао је велики човјек и умјетник

19

59

Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

19

56

Кошаркаши Студента спремни за изазове у АБА 2 лиги и првенству БиХ

19

51

Једна од најбољих виноградарских година у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner