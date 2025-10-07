Logo

Огласио се син Халида Бешлића након смрти легенде

07.10.2025

18:59

Огласио се син Халида Бешлића након смрти легенде
Фото: Youtube

Легендарни пјевач народне музике, Халид Бешлић, умро је у уторак у 71. години живота, а иза себе је оставио супругу Сејду и сина Дина Бешлића.

Дино се сада огласио за "Блиц" и само је кратко рекао:

"Добро смо сви. Тако је, како је".

Халид Бешлић

Сцена

Многи је не знају: Ово је пјесма којом је Халид Бешлић почео каријеру

Подсјетимо, Халид Бешлић је свој приватан живот држао далеко од очију јавности, међутим, познато је да је његов насљедник имао саобраћајну несрећу у Сарајеву у мају 2017. године у којој су тада биле повријеђене три особе, укључујући и њега.

Халиду удес промијенио поглед на живот

Иначе, Халид Бешлић имао је саобраћајну несрећу 2009. године, када је изгубио око.

Халид Бешлић

Сцена

Колико вриједну имовину је имао Халид Бешлић?

"Након несреће ја сам себи продужио живот. Од тада живим уредније, размишљам… живио сам 300 на сат! Престао сам и да пијем! Неко попије три пива и већ пијан, мени је било потребно 30 пива да се напијем. Тога више нема! Увијек сам цијенио живот", рекао је пјевач једном приликом.

