Огласио се син Халида Бешлића након смрти легенде

Легендарни пјевач народне музике, Халид Бешлић, умро је у уторак у 71. години живота, а иза себе је оставио супругу Сејду и сина Дина Бешлића.
Дино се сада огласио за "Блиц" и само је кратко рекао:
"Добро смо сви. Тако је, како је".
Подсјетимо, Халид Бешлић је свој приватан живот држао далеко од очију јавности, међутим, познато је да је његов насљедник имао саобраћајну несрећу у Сарајеву у мају 2017. године у којој су тада биле повријеђене три особе, укључујући и њега.
Иначе, Халид Бешлић имао је саобраћајну несрећу 2009. године, када је изгубио око.
"Након несреће ја сам себи продужио живот. Од тада живим уредније, размишљам… живио сам 300 на сат! Престао сам и да пијем! Неко попије три пива и већ пијан, мени је било потребно 30 пива да се напијем. Тога више нема! Увијек сам цијенио живот", рекао је пјевач једном приликом.
