Концерт ''Црвене јабуке'' одложен због смрти Халида Бешлића

Концерт групе Црвена јабука, који је био заказан за 11. октобар, у договору са извођачем и комплетним тимом, одгађа се и биће одржан у новом термину 17. октобра.
Објавили су то организатори на Инстаграм страници наводећи да се концерт одгађа због тужне вијести о смрти великана музичке сцене Халида Бешлића.
"У знак поштовања према његовом лику и дјелу, одлучено је да се термин концерта помјери како бисмо сви имали прилику да се достојанствено опростимо од човјека који је обиљежио генерације", навели су у објави на страници "травел4фун.бл", додајући да све већ купљене улазнице важе и за нови датум.
Легендарни пјевач народне музике Халид Бешлић преминуо је данас, 7. октобра, у 72. години на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Ова вијест затекла је регионалну јавност, а бројне јавне личности порукама се опраштају од Бешлића.
