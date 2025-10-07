Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике

Извор:
Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у 71. години. Један од највољенијих гласова региона, човјек чије су пјесме деценијама биле заједнички језик свих простора, изгубио је борбу с тешком болешћу.
Посљедње мјесеце живота провео је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, гдје су се љекари данима борили да стабилизују његово здравствено стање. Нажалост, његово срце, ослабљено годинама борбе с дијабетесом и другим компликацијама, престало је да куца.
Халид Бешлић годинама је имао озбиљних здравствених проблема. Дијабетес, оштећена јетра и бубрези, као и посљедице тешке саобраћајне несреће из 2009. године, постепено су нагризали његову снагу.
Љекари су му у последњим недјељама пружали сталну подршку помоћу апарата, јер су му органи престајали да обављају своје функције. И поред најбоље његе, његово стање било је све теже.
Несрећа из 2009. године била је преломни тренутак – изгубио је око, повриједио плућа и једва преживио. Послије те несреће уграђен му је стент, а здравље му се више никада није у потпуности опоравило.
Халид никада није бјежао од истине о свом здрављу. Отворено је говорио о дијабетесу и о томе колико га је болест натјерала да мијења живот.
– Шећер је учинио своје, пијем лијекове, мало сам кориговао исхрану, вечеру сам избацио, не једем више хљеб. Са 14 сам тим темпом смањио шећер на 6, 7 до 8. Тако се кретало са таблетама – рекао је својевремено за "Стори".
Дијабетес му је донио многе промјене. Морао је да се одрекне хране коју је волио, да коригује навике, да води мирнији живот. Ипак, чак и у тренуцима слабости, није губио дух — остајао је ведар, благ и захвалан.
Халид је кроз живот прошао с много искушења. Прву саобраћајну несрећу преживио је када је с њим у колима била Сузана Манчић. Друга, 2009. године, била је кобнија. Тог јутра је слетио с пута на клизавом коловозу — није био везан, аутомобил је потпуно уништен, а он је чудом преживио.
"Једва сам извукао живу главу", говорио је касније, увијек с дозом захвалности за спасени живот и мира у гласу.
Тај догађај га је трајно промијенио. Постао је тиши, још више посвећен породици, али и захвалнији животу.
Менаџер Халида, Недим Срња, прије мјесец дана је јавно истакао да је пјевач био хоспитализован и примао терапију, али је демантовао да су му "отказали органи". Ипак, потврдио је тада да јетра "не функционише баш најбоље" и да љекари раде на њеној подршци, што указује на постојање озбиљних, вишеструких здравствених проблема.
Дијабетес је, у том контексту, био кључни фактор. Дугогодишња болест оштетила је бубреге, смањила њихову способност филтрације отпадних материја и додатно оптеретила јетру. Комбинација слабијих бубрега, оштећене јетре, кардиоваскуларних проблема и посљедица несреће створила је сложени системски стрес. У таквом стању организам постаје изузетно рањив и свака додатна инфекција, пад крвног притиска или метаболичка неравнотежа може довести до акутног погоршања.
Иако је менаџер наглашавао да "ништа од гласина о отказивању органа није тачно", љекарска документација и клиничка пракса показују да код пацијената са дијабетесом и вишеструким оштећењима органа постоји јасна корелација између хроничне болести и повећаног ризика од отказивања виталних функција. У Халидовом случају, дијабетес је био дугорочни катализатор који је доприносио слабијем функционисању јетре, бубрега и срца, а тиме и коначном исходу.
