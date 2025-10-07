Logo

Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике

Извор:

Она

07.10.2025

15:14

Коментари:

0
Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике
Фото: Инстаграм

Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у 71. години. Један од највољенијих гласова региона, човјек чије су пјесме деценијама биле заједнички језик свих простора, изгубио је борбу с тешком болешћу.

Посљедње мјесеце живота провео је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, гдје су се љекари данима борили да стабилизују његово здравствено стање. Нажалост, његово срце, ослабљено годинама борбе с дијабетесом и другим компликацијама, престало је да куца.

Халид Бешлић и Владо Ђајић

Друштво

Владо Ђајић се дирљивим ријечима опростио од Халида Бешлића

Халид Бешлић годинама је имао озбиљних здравствених проблема. Дијабетес, оштећена јетра и бубрези, као и посљедице тешке саобраћајне несреће из 2009. године, постепено су нагризали његову снагу.

Љекари су му у последњим недјељама пружали сталну подршку помоћу апарата, јер су му органи престајали да обављају своје функције. И поред најбоље његе, његово стање било је све теже.

Несрећа из 2009. године била је преломни тренутак – изгубио је око, повриједио плућа и једва преживио. Послије те несреће уграђен му је стент, а здравље му се више никада није у потпуности опоравило.

"Шећер је учинио своје"

Халид никада није бјежао од истине о свом здрављу. Отворено је говорио о дијабетесу и о томе колико га је болест натјерала да мијења живот.

Keba instagram

Сцена

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

– Шећер је учинио своје, пијем лијекове, мало сам кориговао исхрану, вечеру сам избацио, не једем више хљеб. Са 14 сам тим темпом смањио шећер на 6, 7 до 8. Тако се кретало са таблетама – рекао је својевремено за "Стори".

Дијабетес му је донио многе промјене. Морао је да се одрекне хране коју је волио, да коригује навике, да води мирнији живот. Ипак, чак и у тренуцима слабости, није губио дух — остајао је ведар, благ и захвалан.

Халид је кроз живот прошао с много искушења. Прву саобраћајну несрећу преживио је када је с њим у колима била Сузана Манчић. Друга, 2009. године, била је кобнија. Тог јутра је слетио с пута на клизавом коловозу — није био везан, аутомобил је потпуно уништен, а он је чудом преживио.

"Једва сам извукао живу главу", говорио је касније, увијек с дозом захвалности за спасени живот и мира у гласу.

Тај догађај га је трајно промијенио. Постао је тиши, још више посвећен породици, али и захвалнији животу.

Halid Bešlić

Сцена

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

Менаџер Халида, Недим Срња, прије мјесец дана је јавно истакао да је пјевач био хоспитализован и примао терапију, али је демантовао да су му "отказали органи". Ипак, потврдио је тада да јетра "не функционише баш најбоље" и да љекари раде на њеној подршци, што указује на постојање озбиљних, вишеструких здравствених проблема.

Дијабетес је, у том контексту, био кључни фактор. Дугогодишња болест оштетила је бубреге, смањила њихову способност филтрације отпадних материја и додатно оптеретила јетру. Комбинација слабијих бубрега, оштећене јетре, кардиоваскуларних проблема и посљедица несреће створила је сложени системски стрес. У таквом стању организам постаје изузетно рањив и свака додатна инфекција, пад крвног притиска или метаболичка неравнотежа може довести до акутног погоршања.

Халид Бешлић

Сцена

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Иако је менаџер наглашавао да "ништа од гласина о отказивању органа није тачно", љекарска документација и клиничка пракса показују да код пацијената са дијабетесом и вишеструким оштећењима органа постоји јасна корелација између хроничне болести и повећаног ризика од отказивања виталних функција. У Халидовом случају, дијабетес је био дугорочни катализатор који је доприносио слабијем функционисању јетре, бубрега и срца, а тиме и коначном исходу.

Подијели:

Тагови:

Халид Бешлић

pjevač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

Љубав и секс

Сваки мушкарац кришом жели да партнерка ради ових 5 ствари

1 ч

0
Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

Здравље

Заблуде о симптомима хипертензије, болести коју називају ''тихи убица''

1 ч

0
Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

Република Српска

Стевандић: О референдуму када то буде најбоље за Српску

1 ч

0
Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

Свијет

Градоначелница у Њемачкој избодена испред своје куће: Напало је више мушкараца

1 ч

0

Више из рубрике

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

Сцена

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

1 ч

0
Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

Сцена

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

1 ч

0
Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

Сцена

Прије само три недјеље Халид Бешлић нову емотивну пјесму посветио супрузи Сејди

2 ч

0
Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

Сцена

Посљедњи концерт одржао у Бањој Луци: Тада су већ почели здравствени проблеми

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

16

23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner