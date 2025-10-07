Владо Ђајић се дирљивим ријечима опростио од Халида Бешлића

Аутор:Стеван Лулић
07.10.2025
15:12
Коментари:0
Директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске Владо Ђајић дирљивим ријечима се опростио од свог великог пријатеља, пјевача, Халида Бешлића.
Ђајић је на свом Фејсбуку посветио објаву пјевачу који је данас преминуо.
"Отишао си тихо, али си оставио бескрајно пуно емоција, сјећања и пјесама које ће заувијек живјети у нама. Твоја доброта, твој осмијех и твој глас уткани су у душе свих нас који смо те познавали и вољели. Бескрајно сам срећан што сам имао част да ти прије десет година спасим живот — и што сам те недавно могао посјетити у болници, провести с тобом неколико сати у смијеху, разговору и сјећањима", написао је Ђајић на поменутој друштвеној мрежи.
Присјетио се и његове посјете Бешлићу у болници.
"Тада си, приликом моје посјете, у болничкој соби запјевао рефрен пјесме 'Љубав поред Врбаса', једине пјесме коју сам написао, и тај тренутак ћу памтити заувијек. Вјерујем да ће неко у будућности отпјевати цијелу ту пјесму — као симбол љубави према граду, људима и животу, баш онако како си ти знао да пренесеш емоцију сваком ријечи и нотом. Почивај у миру, Халиде…", написао је директор УКЦ-а и закључио:
"Твоја пјесма и доброта ће живјети вјечно".
Подсјећамо, један од најпопуларнијих пјевача у региону преминуо је данас, 7. октобра, у 72. години.
Бешлић је преминуо након кратке борбе с тешком болешћу.
Пјевач је од краја августа био смјештен на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
