Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме, слаба киша ће падати од југозапада ка истоку, док ће на сјеверу бити сунчаних периода.

Послије подне долази до разведравања од сјевера, док на југу Крајине и истоку остаје и даље углавном облачно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини ће бити претежно сунчано и даље вјетровито уз умјерену до јаку буру.

Већи дио дана дуваће умјерен, на ударе појачан вјетар, сјеверних смјерова. Послије подне вјетар у слабљењу.

У ноћи на четвртак у Крајини ће се јавити нова пролазна облачност.

Јутарња температура ваздуха износиће од пет до 10, у вишим предјелима од два, а дневна од 13 на истоку до 19 на сјеверу и југу, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме са мјестимично слабом кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус један, Чемерно четири, Хан Пијесак пет, Калиновик и Кнежево шест, Соколац седам, Мраковица осам, Гацко, Дринић и Сребреница девет, Мркоњић Град и Сарајево 10, Рибник и Рудо 11, Вишеград 12, Бањалука, Добој, Зворник и Фоча 13, Бијељина, Билећа, Приједор и Србац 15, Нови Град и Требиње 17, те Мостар 19 степени Целзијусових.