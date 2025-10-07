Logo

Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу

Извор:

СРНА

07.10.2025

14:48

Коментари:

0
Сутра промјенљиво облачно уз слабу кишу
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује промјенљиво до претежно облачно вријеме, слаба киша ће падати од југозапада ка истоку, док ће на сјеверу бити сунчаних периода.

Послије подне долази до разведравања од сјевера, док на југу Крајине и истоку остаје и даље углавном облачно, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини ће бити претежно сунчано и даље вјетровито уз умјерену до јаку буру.

саобраћај, мокра улица, киша

Друштво

Понесите кишобране! Данас претежно облачно уз повремену кишу

Већи дио дана дуваће умјерен, на ударе појачан вјетар, сјеверних смјерова. Послије подне вјетар у слабљењу.

У ноћи на четвртак у Крајини ће се јавити нова пролазна облачност.

Јутарња температура ваздуха износиће од пет до 10, у вишим предјелима од два, а дневна од 13 на истоку до 19 на сјеверу и југу, у вишим предјелима од седам степени Целзијусових.

Јесен

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

У Српској и ФБиХ данас преовладава претежно облачно вријеме са мјестимично слабом кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус један, Чемерно четири, Хан Пијесак пет, Калиновик и Кнежево шест, Соколац седам, Мраковица осам, Гацко, Дринић и Сребреница девет, Мркоњић Град и Сарајево 10, Рибник и Рудо 11, Вишеград 12, Бањалука, Добој, Зворник и Фоча 13, Бијељина, Билећа, Приједор и Србац 15, Нови Град и Требиње 17, те Мостар 19 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

Сцена

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

1 ч

0
Функционер МУП-а спроведен у тужилаштво, добио и рјешење о пензији!

Хроника

Функционер МУП-а спроведен у тужилаштво, добио и рјешење о пензији!

1 ч

0
Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

Сцена

Ову пјесму је одбило 15 пјевача, а Халид ју је претворио у хит!

1 ч

0
Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Свијет

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

1 ч

0

Више из рубрике

Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

Друштво

Њемачка разматра повећање старосне границе за пензију на 70 година

3 ч

0
На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

Друштво

На УНИБЛ организован пријем за пензионисане наставнике

3 ч

0
Младић је објаснио зашто се Балканци боље слажу у свијету и изазвао праву буру: "Тужно, али истинито"

Друштво

Младић је објаснио зашто се Балканци боље слажу у свијету и изазвао праву буру: "Тужно, али истинито"

5 ч

0
Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

Друштво

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

16

23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner